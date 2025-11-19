صحة|تغذية|أفريقيا

نستله تواجه اتهامات بتعريض صحة الرضّع للخطر في قارات عدة

ARCHIV - Das sieben Monate alte Baby Amira aus dem brandenburgischen Sieversdorf hat den Mund mit Brei verschmiert, aufgenommen am 08.05.2007. Der weltgrِكte Nahrungsmittelkonzern Nestlé («Alete») übernimmt für fast neun
تقرير جديد يتهم "نستله" بتعريض صحة الرضّع للخطر في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية (وكالة الأنباء الألمانية)
Published On 19/11/2025
|
آخر تحديث: 18:13 (توقيت مكة)

حفظ

تواجه شركة نستله العالمية موجة جديدة من الانتقادات والاتهامات بعدما كشف تقرير حقوقي أنها تسوّق منتجات غذائية للأطفال في أسواق أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لا تتوافق مع المعايير الصحية الدولية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن تداعيات خطيرة على صحة الرضّع في هذه المناطق.

فمنذ سبعينيات القرن الماضي ارتبط اسم "نستله" بجدل واسع بشأن تسويق حليب الأطفال في الدول النامية، حيث اتهمتها منظمات حقوقية بتشجيع الأمهات على التخلي عن الرضاعة الطبيعية لصالح منتجاتها الصناعية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقد ساهمت هذه الممارسات -وفق خبراء الصحة- في ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض بين الرضّع في بيئات تفتقر إلى مياه نظيفة ورعاية صحية كافية.

ليست المرة الأولى التي تجد فيها شركة نستله نفسها في قلب جدل بشأن منتجاتها (رويترز)

تفاصيل الاتهامات الجديدة

وأشار التقرير الأخير إلى أن الشركة تروّج لمنتجات غذائية للأطفال تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والملح، مما يعرضهم لمخاطر صحية مبكرة مثل السمنة وأمراض القلب.

كما ركزت الاتهامات على استهداف الأسواق الفقيرة حيث الرقابة ضعيفة، مما يتيح للشركة تسويق منتجاتها دون الالتزام الصارم بالمعايير الدولية.

وطالبت منظمات المجتمع المدني بفرض قيود أكثر صرامة على إعلانات منتجات الأطفال، وبتحقيقات دولية بشأن مدى التزام "نستله" بالقوانين الصحية.

من جانبها، نفت "نستله" الاتهامات، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين المحلية والدولية، وأن منتجاتها تخضع لاختبارات جودة صارمة.

في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية أن الشركة تستغل ثغرات تشريعية في الدول النامية لتحقيق أرباح على حساب صحة الأطفال.

أما خبراء الصحة العامة فشددوا على أن الرضاعة الطبيعية تظل الخيار الأكثر أمانا وصحة للرضّع، وأن أي بدائل صناعية يجب أن تخضع لمعايير دقيقة ومراقبة صارمة.

A packet and a cooked bowl of Maggi 2-Minute Noodles, manufactured by Nestle India Ltd., are arranged for a photograph in New Delhi, India, on Monday, June 15, 2015. Nestle SA said the U.S. Food and Drug Administration is testing samples of imported Maggi noodles after the worlds largest food company halted sales in India when regulators said they contained unhealthy levels of lead.
تقول "نستله" إن منتجاتها تخضع لرقابة شديدة (غيتي)

التداعيات المحتملة

قد تفتح القضية الباب أمام تحقيقات دولية وربما دعاوى قضائية ضد الشركة، كما أنها تعيد إلى الواجهة النقاش بشأن مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في حماية المستهلكين بالأسواق الهشة.

إعلان

ويُتوقع أن تضغط منظمات حقوقية على الحكومات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لتشديد الرقابة على منتجات الأطفال المستوردة، مما يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفا.

ويعكس الجدل بشأن "نستله" معركة أوسع بين مصالح الشركات الكبرى وحقوق المستهلكين في الدول النامية.

وبينما تؤكد الشركة التزامها بالقوانين يرى منتقدوها أن صحة الأطفال يجب ألا تكون مجالا للمساومة التجارية، وأن الرقابة الدولية باتت ضرورة ملحة لضمان سلامة الأجيال المقبلة.

المصدر: الجزيرة

إعلان