الخبز والمعكرونة والبطاطس ترفع مستوى السكر في الدم

يظن البعض أن الحلويات والمشروبات الغازية وحدها التي قد ترفع السكر في الدم إلى مستويات عالية، لكن بعض الأطعمة التي تبدو بريئة ترفع سكر الدم مثل الحلويات.

وحذر ستيف بينيت مؤلف كتاب "تحمل السكر" وأحد دعاة مكافحة السكر في مقال نشرته صحيفة ديلي ميل، من أن الكربوهيدرات مثل الخبز والمعكرونة والبطاطس، بالإضافة إلى بعض الفواكه والخضروات، قد يكون لها التأثير نفسه على سكر الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بعدد من المشاكل الصحية الخطيرة.

وقال "جسمنا مصمم للتعامل مع ارتفاعات السكر المعتدلة وغير المتكررة. لكن ما نراه هو أن هذا ليس نادرا، إنه حبوب الإفطار، والخبز على الغداء، والبيتزا على العشاء".

يتحكم هرمون الإنسولين في مستويات السكر في الدم عن طريق إرسال إشارات إلى الخلايا لامتصاص الغلوكوز (سكر الدم) من مجرى الدم.

يفعّل الإنسولين بشكل متكرر لدرجة أن الخلايا تصبح أقل استجابة للإنسولين ولا تمتص الغلوكوز الزائد في الدم بكفاءة.

ويضيف بينيت أن ارتفاع نسبة السكر في الدم لمدد طويلة يحث أيضا الجسم على بدء تخزين السكر على شكل دهون، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين، وفي النهاية إلى زيادة الوزن والغصابة بـألزهايمر وحتى العمى.

يوضح بينيت أن الكربوهيدرات التي تبدو بريئة هي عادة السبب. وكتب في كتابه الجديد "هناك أمر سيغيّر فهمك للتغذية: مجرى دمك بأكمله مصمّم لاحتواء ملعقة صغيرة واحدة فقط من السكر".

الحد من ارتفاع سكر الدم

يشير بينيت إلى وجود إستراتيجيتين رئيسيتين تساعدان في تقليل ارتفاعات سكر الدم، هما تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع، وإذا لم تستطع تحمّل التخلي عنها، فتناول هذه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مع الألياف.

المؤشر الغلايسيمي "جيه آي" (GI) هو مقياس لمدى سرعة رفع الأطعمة إلى مستويات السكر في الدم، مرتبا على مقياس من 1 إلى 100.

تمثل المعكرونة أحد الأمثلة على الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع، تتحلل الكربوهيدرات الموجودة في المعكرونة بسرعة نسبية في الأمعاء مطلقة السكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم لدى بعض الأفراد.

الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، بما في ذلك الخضار والحبوب الكاملة والبقوليات وبعض الفواكه، تستغرق وقتا أطول في الهضم، مما يؤدي إلى إطلاق أكثر تحكما للسكر وانخفاض في ارتفاع سكر الدم.

يقول بينيت إن تناول الطعام المناسب مهم أيضا للحد من ارتفاع سكر الدم، وأظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف أو بروتين أو الدهون قبل الكربوهيدرات يمكن أن يقلل من ارتفاع سكر الدم.

قال بينيت "إذا كنت ستتناول وجبة غنية بالدهون والبروتينات والكربوهيدرات، فابدأ بالأطعمة الغنية بالألياف أولا، مثل الخضروات الورقية، ثم الدهون والبروتينات، وانتهي بالكربوهيدرات".