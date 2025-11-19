يجري إطلاق استراتيجية جديدة بالمملكة المتحدة لصحة الرجال لمكافحة مشكلات مثل الانتحار وإدمان المشروبات الكحولية ومشكلات المقامرة.

وتهدف الاستراتيجية، التي ستنشرها الحكومة بالكامل اليوم الأربعاء، إلى وضع خطط للتعامل مع التحديات المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية على وجه التحديد التي تواجه الرجال، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وذكرت وزارة الصحة أن احتمالية طلب الرجال للمساعدة أقل وقد يعانون في صمت، كما أن احتمالات انغماسهم في التدخين وتناول الكحوليات وتعاطي المخدرات والمقامرة أكثر منها لدى النساء.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستستثمر 3.6 مليون جنيه استرليني (4.7 مليون دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة في مشاريع الوقاية من الانتحار للرجال في منتصف العمر في المجتمعات المحلية التي يكون فيها الرجال أكثر عرضة للانتحار، بما في ذلك بعض المناطق الأكثر فقرا في انجلترا.

يشار إلى أن الانتحار أحد أكبر أسباب وفيات الرجال دون سن الخمسين، وأن ثلاثة أرباع حالات الانتحار تكون بين الرجال.