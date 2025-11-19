أمراض الكلى المزمنة أصبحت أزمة صحية عالمية وفقا لدراسة حديثة

حذرت دراسة من أن أمراض الكلى المزمنة أصبحت أزمة صحية عالمية، حيث صارت تاسع أبرز سبب للوفاة على مستوى العالم.

وذكر فريق بحثي من جامعتي واشنطن الأميركية وجلاسكو الأسكتلندية ومركز لانغون للأبحاث الطبية في نيويورك بالولايات المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى تزايد بأكثر من الضعف منذ عام 1999، حيث ارتفع من 378 مليون شخص آنذاك إلى نحو 788 مليون شخص في الوقت الحالي.

ويترتب على هذه البيانات أن 1 من كل 7 بالغين في العالم يعانون من مشكلات مزمنة في الكلى.

واستند الباحثون إلى بيانات الدراسة الدولية للأعباء المرضية التي ترصد الاتجاهات الصحية في 204 دول. وركزت الدراسة على البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما أو أكثر خلال الفترة ما بين 1990 إلى 2023.

وتبين خلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "لانسيت" (lancet) أنه في عام 2023 فقط، حدثت 1.5 مليون حالة وفاة مرتبطة بأمراض الكلى، بزيادة نسبتها 6% عن الثلاثين عاما الماضية.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، قال الطبيب جوزيف كورش من مركز لانغون للأبحاث الطبية إن "هذه الدراسة تكشف أن أمراض الكلى أصبحت شائعة ومميتة وأنها تتفاقم حتى تحولت إلى مشكلة صحية عامة".

ويؤثر قصور وظائف الكلى على قدرة الجسم على التخلص من الفضلات السامة، وتظل هذه المشكلة الصحية بدون أعراض صحية واضحة حتى تصل إلى مراحل متأخرة، وعندئذ يضطر المريض إلى إجراء غسيل أو زرع كلى.