كثيرا ما تنشأ الندبات بعد الخضوع ‫لعمليات جراحية، وتشوه المظهر الجمالي للجلد. ومن خلال العناية السليمة ‫بها يمكن أن تتلاشى الندبات مع مرور الوقت.

‫وعن كيفية العناية السليمة بالندبات، أوضح الدكتور الألماني شتيفن إيمرت ‫أنه من المهم جدا بعد الجراحة أو الإصابات إبقاء مستوى الشد على سطح ‫الجلد منخفضا قدر الإمكان.

‫ضمادة ضاغطة

وأضاف مدير عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية في المركز الطبي الجامعي ‫بمدينة روستوك، أنه يمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال باستخدام ضمادة ‫ضاغطة أو ضمادات لاصقة، مشيرا إلى أنه بعد الجراحة غالبا ما يتم وضع ‫شرائط لاصقة بزاوية 90 درجة على الندبة؛ حيث تبقى هذه الشرائط، التي ‫تسمى شرائط إغلاق الجروح، على الجلد لمدة 14 يوما.

وإذا كان الجرح مغلقا تماما ولا توجد أي قشرة على الجلد، فيمكن حينئذ ‫معالجة الندبة بواسطة جل خاص أو ضمادات جل؛ حيث إنها تخفف الحكة ‫والشعور بالشد، وتهدف إلى تحسين مظهر الندبة.

‫التبريد

‫وأضاف إيمرت أن العلاج بالتبريد يلعب دورا مهما في العناية بالندبات؛ ‫حيث يتم رش الندبة مرتين بالنيتروجين السائل لمدة عشر ثوان في كل مرة. ‫ويتم تجميد الأنسجة لفترة وجيزة، ثم تذوب مرة أخرى. وتعمل هذه التأثيرات ‫على تليين الندبة، فضلا عن تقليل الشعور بالألم.

‫التدليك

‫ومن جانبه، أكد أخصائي العلاج الطبيعي الألماني نيلس برينجلاند على ‫أهمية تدليك الندبة، وذلك بالضغط برفق وخفيف على الندبة وتحريكها بحرص ‫دون شد؛ حيث يعمل ذلك على دعم نمو الأنسجة الجديدة، فضلا عن تأثيره ‫الإيجابي على الإحساس بالألم.

وأشار برينجلاند إلى أنه يمكن أيضا استخدام أسطوانات التدليك المصممة ‫لعلاج الندبات.

‫وأكد إيمرت أن الحكة والحرقان والألم في الندبات القديمة تعد علامات ‫على وجود مشكلة، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب في حال تكرارها أو ‫استمرارها على مدرا فترة طويلة، الأمر الذي ينطبق أيضا على الندبات ‫التي تبدو بارزة بشكل خاص.