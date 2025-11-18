الزعتر.. درعك الواقي من الأمراض

يضيف الزعتر نكهة قوية ورائحة منعشة للطعام، ويمنح فوائد صحية عديدة عند تناوله طازجا أو جافا، أو عند نقعه وشربه شايا، حيث يقوي الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات.

يحتوي الزعتر على فيتامين إيه، الذي يساعد على تقوية البصر، بالإضافة إلى فيتامينات بي التي تخفف التوتر، كما يحتوي على فيتامين سي، الذي يحمي خلايا الجسم ويحارب العدوى.

تحتوي العشبة أيضا على الحديد والمنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم، التي تعزز صحة العظام والدم.

وصرحت جمعية كليات الطب الطبيعي المعتمدة ومقرها واشنطن العاصمة وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية: "تساعد هذه العناصر جميعها على تقوية جهاز المناعة والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض، وزيادة تناول الزعتر يمكن أن تحسن وظيفة جهازك المناعي".

يحتوي الزعتر على الفلافونات، وهي نوع من المواد الكيميائية النباتية التي يمكن أن تقلل الالتهابات المسببة للسرطان في الجسم، وفقا لكليفلاند كلينك.

الثيمول وفوائده

يحتوي زيت الزعتر، المصنوع من تبخير العشبة وتقطيرها، على مركب يسمى الثيمول، وهو المكون النشط المسؤول عن رائحة العشبة المنعشة والنعناعية. ويستخدم في تحضير غسول الفم، والمواد الحافظة، والمطهرات، والمبيدات الحشرية.

وتقول سونيا أويترهوفن، مسؤولة التثقيف العام في حديقة نيويورك النباتية في الولايات المتحدة للصحيفة إن الثيمول يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا، وقد أظهرت أبحاث سابقة أنه قد يدعم صحة الدماغ.

وأشارت سونيا إلى أن "هذه ليست معلومة جديدة بالطبع، فلقرون عديدة، استخدمت الأعشاب والتوابل لحفظ الأطعمة. وفي العقد الماضي، أظهرت الدراسات أن الزعتر والريحان قد يكونان قادرين على الحماية من التلوث الميكروبي".

لا ينبغي بلع زيت الزعتر أو استخدامه دون تخفيف على الجلد، وفقا لموقع هيلث لاين.

وقد تساعد خصائص الزعتر المضادة للالتهابات في تخفيف الآلام، فقد وجدت الدراسات أن مكملات الزعتر تخفف آلام تقلصات الدورة الشهرية.