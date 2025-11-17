لماذا ينسى مرضى ألزهايمر عائلاتهم وأصدقاءهم؟

وجد باحثون أن عدم تعرّف مرضى ألزهايمر على العائلة والأصدقاء ناتج عن انهيار الشبكات الوقائية التي تحيط بالخلايا العصبية في الدماغ. وقد أدى منع فقدان هذه الشبكات لدى فئران التجارب إلى حماية الفئران من فقدان ذكرياتها المتعلقة بالتفاعلات الاجتماعية السابقة.

وتلقي هذه الدراسة الجديدة ضوءا هاما على تطور المرض، وقد كشفت دراسات سابقة عن أهمية ما يسمى الشبكات المحيطة بالعصبونات في الدماغ.

وتحيط هذه الهياكل الشبيهة بالشبكات بالخلايا العصبية، وتؤدي وظيفة حاجز يمكّن الخلايا العصبية من التواصل بشكل صحيح. وتمكّن هذه الاتصالات الخلايا العصبية من تكوين وتخزين ذكريات جديدة.

وقد أجرى الدراسة باحثون من جامعة فرجينيا في الولايات المتحدة، ونشرت نتائجها بمجلة جمعية ألزهايمر يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت".

ويقول الباحثون إن هذه النتائج تمثل هدفا مثيرا لتطوير علاجات جديدة تفيد مرضى ألزهايمر.

فشل الذاكرة الاجتماعية

وقال الباحث المشارك في الدراسة هارالد سونثيمر رئيس قسم علوم الأعصاب بجامعة فرجينيا وعضو معهد الدماغ بجامعة فرجينيا "إن العثور على تغيير هيكلي يفسر فقدانا محددا للذاكرة لدى مرضى ألزهايمر. إنه أمر مثير للغاية".

ووجد الباحثون أن فئران التجارب التي كانت شبكاتها معيبة فقدت قدرتها على تذكر فئران أخرى -أي ذاكرتها الاجتماعية- مع أنها لا تزال قادرة على تكوين ذكريات جديدة عن الأشياء في بيئتها، وهذا يحاكي ما يلاحظ لدى مرضى ألزهايمر حيث غالبا ما تفشل الذاكرة الاجتماعية قبل ذاكرة الأشياء.

ثم استخدم سونثيمر وفريقه فئة من الأدوية التجريبية التي يتم اختبارها لمعرفة مدى قدرتها على علاج السرطان والتهاب المفاصل، لمعرفة ما إذا كانت قادرة على منع فقدان الشبكات العصبية المحيطة. وقد حالت هذه الطريقة دون تدهور الشبكات وحافظت على الذاكرة الاجتماعية للفئران.

وتتوافق التغييرات التي لاحظها العلماء في أدمغة الفئران مع تلك التي لوحظت لدى مرضى ألزهايمر من البشر، مما يشير إلى أن استهداف الشبكات لدى البشر يمكن أن يوفر فوائد مماثلة.