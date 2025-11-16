كوب واحد من القهوة قد يحمي من عدم انتظام ضربات القلب

وجدت دراسة جديدة أن شرب كوب واحد فقط من القهوة يوميا قد يكون كافيا للمساعدة في الحماية من الإصابة بالرجفان الأذيني.

يتسبب الرجفان الأذيني في أن ينبض القلب بأكثر من 400 نبضة في الدقيقة، وهو أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعا، ويمكن أن يؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ، وقصور القلب، والسكتات الدماغية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وعرضت نتائجها في الجلسات العلمية لعام 2025 التي عقدتها جمعية القلب الأميركية في الفترة ما بين السابع والعاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأميركية، وكتبت عنها صحيفة إندبندنت البريطانية.

يوصي الأطباء عادة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب بتجنب الكافيين لمنع ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم، ولكن وجدت دراسة جديدة أن تناول القهوة يوميا يقلل بالفعل من خطر الإصابة بنوبات الرجفان الأذيني بنسبة 39%.

خصائص وقائية

من جانبه، قال الدكتور غريغوري ماركوس، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربائية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن "الكافيين مدرّ للبول، مما قد يخفّض ضغط الدم، وبالتالي يقلّل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني. كما أن للعديد من المكونات الأخرى في القهوة خصائص مضادة للالتهابات قد تؤثّر إيجابا".

درس ماركوس وزملاؤه صحة 200 بالغ يشربون القهوة، ويعانون من الرجفان الأذيني أو حالة قلبية مرتبطة به تسمّى "الرفرفة الأذينية"، على مدار 6 أشهر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا.

خضع المشاركون لعملية تقويم نظم القلب الكهربائي -وهي صدمة كهربائية تعيد القلب إلى إيقاعه الطبيعي- وطلب بعد ذلك من نصف المشاركين شرب كوب واحد على الأقل من القهوة يوميا، بينما طلب من النصف الآخر التوقف عن تناول الكافيين تماما.

وأشار المؤلفون إلى أن هذه النتائج ربما تعزى جزئيا إلى أن من يشربون القهوة يستهلكون كميات أقل من المشروبات غير الصحية.

وأضافوا أن بعض الأشخاص قد يجدون أن الكافيين والقهوة محفزان لتفاقم الأعراض.