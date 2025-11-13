هكذا تحمي الأسنان اللبنية من التسوس
Published On 13/11/2025|
آخر تحديث: 09:48 (توقيت مكة)
أكدت بوابة "كيندر جيزوندهايت-إنفو.دي" الألمانية على ضرورة حماية الأسنان اللبنية من التسوس؛ نظرا لأنه في حال إصابتها بالتسوس، فإن خطر تأثر الأسنان الدائمة يزداد أيضا.
وأوضحت البوابة المعنية بصحة الأطفال أنه يمكن حماية الأسنان اللبنية من التسوس من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السكر؛ إذ يهيئ كل من السكر والبلاك بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس بسرعة.
لذا ينبغي الابتعاد عن المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة والحلويات، أو على أقل تقدير الإقلال منها، وكذلك السكريات الخفية مثل تلك الموجودة في الكاتشب أو الوجبات الجاهزة.
ومن المهم أيضا العناية الجيدة بالأسنان اللبنية، وذلك من خلال تنظيفها بواسطة فرشاة ومعجون أسنان مخصصين للأطفال.
المصدر: الألمانية