‫هكذا تحمي الأسنان اللبنية من التسوس

One mixed race adorable little girl brushing her teeth in a bathroom at home. A happy Hispanic child with healthy daily habits to prevent cavities and strengthen enamel
Published On 13/11/2025
آخر تحديث: 09:48 (توقيت مكة)

أكدت بوابة "كيندر ‫جيزوندهايت-إنفو.دي" الألمانية على ضرورة حماية الأسنان اللبنية من ‫التسوس؛ نظرا لأنه في حال إصابتها بالتسوس، فإن خطر تأثر الأسنان ‫الدائمة يزداد أيضا.

‫وأوضحت البوابة المعنية بصحة الأطفال أنه يمكن حماية الأسنان اللبنية من ‫التسوس من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السكر؛ إذ يهيئ كل من السكر ‫والبلاك بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس بسرعة.

‫لذا ينبغي الابتعاد عن المشروبات ‫السكرية وعصائر الفاكهة والحلويات، أو على أقل تقدير الإقلال منها، وكذلك السكريات الخفية مثل تلك ‫الموجودة في الكاتشب أو الوجبات الجاهزة.

‫ومن المهم أيضا العناية الجيدة بالأسنان اللبنية، وذلك من خلال تنظيفها ‫بواسطة فرشاة ومعجون أسنان مخصصين للأطفال.

المصدر: الألمانية

