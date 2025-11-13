‫هكذا تحمي الأسنان اللبنية من التسوس

أكدت بوابة "كيندر ‫جيزوندهايت-إنفو.دي" الألمانية على ضرورة حماية الأسنان اللبنية من ‫التسوس؛ نظرا لأنه في حال إصابتها بالتسوس، فإن خطر تأثر الأسنان ‫الدائمة يزداد أيضا.

‫وأوضحت البوابة المعنية بصحة الأطفال أنه يمكن حماية الأسنان اللبنية من ‫التسوس من خلال اتباع نظام غذائي منخفض السكر؛ إذ يهيئ كل من السكر ‫والبلاك بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس بسرعة.

‫لذا ينبغي الابتعاد عن المشروبات ‫السكرية وعصائر الفاكهة والحلويات، أو على أقل تقدير الإقلال منها، وكذلك السكريات الخفية مثل تلك ‫الموجودة في الكاتشب أو الوجبات الجاهزة.

‫ومن المهم أيضا العناية الجيدة بالأسنان اللبنية، وذلك من خلال تنظيفها ‫بواسطة فرشاة ومعجون أسنان مخصصين للأطفال.