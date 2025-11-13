كيف نتقي سرطان البروستاتا؟

يعد سرطان البروستاتا من أكثر ‫أنواع السرطان شيوعا بين الرجال حول العالم؛ فوفقا للإحصاءات، يصنف ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بعد سرطان الرئة، ‫والخامس من حيث معدل الوفيات بعد سرطانات الرئة والكبد والقولون ‫والمعدة.

وتشارك كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا ‫مجموعة من الخطوات الأساسية، التي ينبغي على الرجال اتباعها لحماية ‫صحتهم والوقاية من المرض.

‫الفحص المبكر

قد لا يدرك الرجال أنهم مصابون بسرطان البروستاتا في مراحله الأولى؛ ‫لأنه غالبا ما يتطور ببطء، وقد تمر فترة طويلة قبل ظهور أي أعراض أو ‫مشاكل واضحة مثل صعوبة التبول أو آلام في منطقة الحوض.

‫لذلك، ينصح الرجال، الذين تجاوزوا سن الـ40، وخاصة أولئك، الذين ‫لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا، بعدم الانتظار حتى ظهور ‫الأعراض، بل عليهم المبادرة بإجراء الفحوصات الطبية المبكرة لزيادة فرص ‫الكشف والعلاج الناجح في حال وجود المرض.

‫فهم خيارات الفحص المتاحة

تتوفر عدة فحوصات تساعد على اكتشاف سرطان البروستاتا، ومن أبرزها اختبار ‫المستضد البروستاتي النوعي "بي إس إيه" (PSA)، وهو فحص دم يقيس مستوى هذا البروتين؛ ‫إذ قد يشير ارتفاعه إلى احتمال وجود سرطان البروستاتا. ومع ذلك، يمكن أن ‫ترتفع مستويات البروتين أيضا بسبب حالات غير سرطانية، مثل التهابات ‫المسالك البولية أو تضخم البروستاتا الحميد.

‫كما يعد الفحص الشرجي الرقمي "دي آر إي" (DRE) خيارا آخر، وهو فحص سريري سريع ‫يساعد الطبيب في الكشف عن أي تغيرات في غدة البروستاتا.

‫الحفاظ على النشاط البدني

‫يساعد الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي السريع أو ركوب ‫الدراجة الهوائية أو السباحة، على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ‫المتقدم، لذلك ينصح الرجال بممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا ‫للحفاظ على اللياقة البدنية والوزن الصحي وتحسين الصحة العامة، وهي ‫عوامل تساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم.

‫اتباع نظام غذائي صحي

‫يسهم النظام الغذائي المتوازن بدور أساسي في الوقاية من المرض وفي ‫مرحلة التعافي أيضا. توصي جامعة سانت جورج بما يلي:

‫- تناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضراوات الخضراء يوميا (الحصة الواحدة من الفاكهة تعادل قطعة، وحصة الخضراوات تعادل نصف كوب مطهو).

‫‫- تضمين الأطعمة النشوية مثل الأرز والمعكرونة والخبز والبطاطا في ‫النظام الغذائي.

‫- الاستعاضة عن اللحوم المصنعة بمصادر بروتين صحية مثل الأسماك والبقوليات.

‫‫- التقليل من منتجات الألبان عالية الدسم والحد من الأطعمة المصنعة أو ‫غير الصحية.

‫الإقلاع عن التدخين

‫تسهم العادات اليومية بدور كبير في التأثير على احتمال الإصابة ‫بالسرطان؛ فالتدخين، إلى جانب ارتباطه بأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى، تشير ‫الدراسات إلى وجود صلة بينه وبين سرطان البروستاتا في مراحله ‫المتقدمة. لذلك، ينصح الرجال بمراجعة الطبيب للحصول على الدعم والإرشاد ‫اللازمين للإقلاع عن التدخين.