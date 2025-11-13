كيف نتقي سرطان البروستاتا؟
يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال حول العالم؛ فوفقا للإحصاءات، يصنف ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بعد سرطان الرئة، والخامس من حيث معدل الوفيات بعد سرطانات الرئة والكبد والقولون والمعدة.
وتشارك كلية الطب بجامعة سانت جورج في غرينادا مجموعة من الخطوات الأساسية، التي ينبغي على الرجال اتباعها لحماية صحتهم والوقاية من المرض.
الفحص المبكر
قد لا يدرك الرجال أنهم مصابون بسرطان البروستاتا في مراحله الأولى؛ لأنه غالبا ما يتطور ببطء، وقد تمر فترة طويلة قبل ظهور أي أعراض أو مشاكل واضحة مثل صعوبة التبول أو آلام في منطقة الحوض.
لذلك، ينصح الرجال، الذين تجاوزوا سن الـ40، وخاصة أولئك، الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا، بعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض، بل عليهم المبادرة بإجراء الفحوصات الطبية المبكرة لزيادة فرص الكشف والعلاج الناجح في حال وجود المرض.
فهم خيارات الفحص المتاحة
تتوفر عدة فحوصات تساعد على اكتشاف سرطان البروستاتا، ومن أبرزها اختبار المستضد البروستاتي النوعي "بي إس إيه" (PSA)، وهو فحص دم يقيس مستوى هذا البروتين؛ إذ قد يشير ارتفاعه إلى احتمال وجود سرطان البروستاتا. ومع ذلك، يمكن أن ترتفع مستويات البروتين أيضا بسبب حالات غير سرطانية، مثل التهابات المسالك البولية أو تضخم البروستاتا الحميد.
كما يعد الفحص الشرجي الرقمي "دي آر إي" (DRE) خيارا آخر، وهو فحص سريري سريع يساعد الطبيب في الكشف عن أي تغيرات في غدة البروستاتا.
الحفاظ على النشاط البدني
يساعد الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة الهوائية أو السباحة، على تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم، لذلك ينصح الرجال بممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميا للحفاظ على اللياقة البدنية والوزن الصحي وتحسين الصحة العامة، وهي عوامل تساعد على تنظيم الهرمونات في الجسم.
اتباع نظام غذائي صحي
يسهم النظام الغذائي المتوازن بدور أساسي في الوقاية من المرض وفي مرحلة التعافي أيضا. توصي جامعة سانت جورج بما يلي:
- تناول ما لا يقل عن 5 حصص من الفواكه والخضراوات الخضراء يوميا (الحصة الواحدة من الفاكهة تعادل قطعة، وحصة الخضراوات تعادل نصف كوب مطهو).
- تضمين الأطعمة النشوية مثل الأرز والمعكرونة والخبز والبطاطا في النظام الغذائي.
- الاستعاضة عن اللحوم المصنعة بمصادر بروتين صحية مثل الأسماك والبقوليات.
- التقليل من منتجات الألبان عالية الدسم والحد من الأطعمة المصنعة أو غير الصحية.
الإقلاع عن التدخين
تسهم العادات اليومية بدور كبير في التأثير على احتمال الإصابة بالسرطان؛ فالتدخين، إلى جانب ارتباطه بأمراض القلب ومشكلات صحية أخرى، تشير الدراسات إلى وجود صلة بينه وبين سرطان البروستاتا في مراحله المتقدمة. لذلك، ينصح الرجال بمراجعة الطبيب للحصول على الدعم والإرشاد اللازمين للإقلاع عن التدخين.