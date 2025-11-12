‫ما الحمى الغُدية؟

قالت الرابطة الاتحادية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن الحمى الغدية هي عدوى فيروسية شائعة ‫يسببها فيروس "إبشتاين بار"، الذي ينتمي إلى عائلة فيروسات الهربس، ‫والذي ينتقل بشكل رئيسي عبر اللعاب، على سبيل المثال عن طريق التقبيل أو ‫مشاركة أدوات المائدة.

وفي البداية يصيب الفيروس خلايا الأغشية المخاطية في البلعوم الأنفي، ثم ‫خلايا الدم البيضاء، التي يمكنها نقله إلى العقد الليمفاوية والطحال ‫والكبد. وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجنين عبر المشيمة ‫أثناء الحمل.

‫الأعراض

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض الحمى الغدية تشبه أعراض الإنفلونزا أو التهاب ‫اللوزتين، والتي تتمثل في:

– حمى (غالبا ما تستمر لعدة أيام).

‫‫- التهاب الحلق وتورم اللوزتين مع طبقة بيضاء.

‫‫- تعب وإرهاق شديدين.

‫‫- تضخم الغدد الليمفاوية (في الرقبة والإبطين والفخذ).

‫‫- صداع وآلام في الجسم.

‫‫- فقدان الشهية.

‫- طفح جلدي (خاصة بعد العلاج بالبنسلين).

‫مضاعفات خطيرة

‫وحذرت الرابطة من أن الحمى الغدية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتمثل في:

‫- تضخم الطحال: ولذلك يجب تجنب بذل أي مجهود بدني تماما خلال المرحلة ‫الحادة (خطر تمزق الطحال).

‫‫- يصاب حوالي 10% من المصابين بالحمى الغدية بعدوى عقدية ثانوية.

‫‫‫- التهاب السحايا.

‫‫- التهاب عضلة القلب.

‫‫- التهاب الكلى.

‫‫- التهاب الكبد.

‫‫- الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل ليمفوما هودجكين.

‫العلاج

‫لا يوجد علاج سببي لفيروس إبشتاين بار، وإنما يهدف العلاج إلى تخفيف ‫الأعراض ومنع المضاعفات. وتتمثل الإجراءات الموصى بها:

‫- الراحة والنوم الكافي لدعم جهاز المناعة.

‫- خافضات الحرارة (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين) لعلاج ارتفاع درجة الحرارة.

‫- شرب الكثير من السوائل وتناول أطعمة خفيفة غنية بالفيتامينات.

‫‫- محاليل الغرغرة أو أقراص الاستحلاب لتخفيف التهاب الحلق.

‫‫- الامتناع عن المجهود البدني، وخاصة الرياضة لمدة 4 أسابيع على ‫الأقل.

‫وحتى بعد اختفاء الأعراض، ينبغي زيادة النشاط البدني تدريجيا؛ نظرا لأن ‫الطحال قد يظل متضخما لفترة طويلة، ومن ثم يظل خطر تمزق الطحال قائما.