‫ما الحمى الغُدية؟

Young man wearing a beanie hat with fever taking his temperature with a thermometer, lying on the living room couch.
في البداية يصيب الفيروس خلايا الأغشية المخاطية في البلعوم الأنفي، ثم ‫خلايا الدم البيضاء (غيتي)
Published On 12/11/2025
|
آخر تحديث: 14:05 (توقيت مكة)

قالت الرابطة الاتحادية لأطباء ‫الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن الحمى الغدية هي عدوى فيروسية شائعة ‫يسببها فيروس "إبشتاين بار"، الذي ينتمي إلى عائلة فيروسات الهربس، ‫والذي ينتقل بشكل رئيسي عبر اللعاب، على سبيل المثال عن طريق التقبيل أو ‫مشاركة أدوات المائدة.

وفي البداية يصيب الفيروس خلايا الأغشية المخاطية في البلعوم الأنفي، ثم ‫خلايا الدم البيضاء، التي يمكنها نقله إلى العقد الليمفاوية والطحال ‫والكبد. وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجنين عبر المشيمة ‫أثناء الحمل.

‫الأعراض

‫وأوضحت الرابطة أن أعراض الحمى الغدية تشبه أعراض الإنفلونزا أو التهاب ‫اللوزتين، والتي تتمثل في:

– حمى (غالبا ما تستمر لعدة أيام).
‫‫- التهاب الحلق وتورم اللوزتين مع طبقة بيضاء.
‫‫- تعب وإرهاق شديدين.
‫‫- تضخم الغدد الليمفاوية (في الرقبة والإبطين والفخذ).
‫‫- صداع وآلام في الجسم.
‫‫- فقدان الشهية.
‫- طفح جلدي (خاصة بعد العلاج بالبنسلين).

‫مضاعفات خطيرة

‫وحذرت الرابطة من أن الحمى الغدية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة تتمثل في:

‫- تضخم الطحال: ولذلك يجب تجنب بذل أي مجهود بدني تماما خلال المرحلة ‫الحادة (خطر تمزق الطحال).
‫‫- يصاب حوالي 10% من المصابين بالحمى الغدية بعدوى عقدية ثانوية.
‫‫‫- التهاب السحايا.
‫‫- التهاب عضلة القلب.
‫‫- التهاب الكلى.
‫‫- التهاب الكبد.
‫‫- الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل ليمفوما هودجكين.

‫العلاج

‫لا يوجد علاج سببي لفيروس إبشتاين بار، وإنما يهدف العلاج إلى تخفيف ‫الأعراض ومنع المضاعفات. وتتمثل الإجراءات الموصى بها:

‫- الراحة والنوم الكافي لدعم جهاز المناعة.
‫- خافضات الحرارة (مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين) لعلاج ارتفاع درجة الحرارة.
‫- شرب الكثير من السوائل وتناول أطعمة خفيفة غنية بالفيتامينات.
‫‫- محاليل الغرغرة أو أقراص الاستحلاب لتخفيف التهاب الحلق.
‫‫- الامتناع عن المجهود البدني، وخاصة الرياضة لمدة 4 أسابيع على ‫الأقل.

‫وحتى بعد اختفاء الأعراض، ينبغي زيادة النشاط البدني تدريجيا؛ نظرا لأن ‫الطحال قد يظل متضخما لفترة طويلة، ومن ثم يظل خطر تمزق الطحال قائما.

المصدر: الألمانية

