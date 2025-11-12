قطع 5 آلاف خطوة تقلل التغيرات السلبية في المخ جراء ألزهايمر

كشفت دراسة علمية أن قطع 5 آلاف خطوة في اليوم ربما يقلل من التغيرات البيولوجية السلبية التي تطرأ على المخ جراء الإصابة بمرض ألزهايمر.

وأوضح الفريق العلمي من عدة مؤسسات بحثية، مثل كلية طب هارفارد ومعهد ساني بروك للأبحاث وجامعة تورونتو ومعهد بانر لدراسات ألزهايمر وغيرها، أن السير 5 آلاف خطوة يوميا يقلل تراكم بروتين تاو، وهو أحد العناصر الرئيسة لمرض ألزهايمر، حيث تنتشر هذه البروتينات في المخ مع تقدم المرض، وهذا يؤدي إلى تدهور الذاكرة والوظائف الإدراكية.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "نيتشر" (Nature) المتخصصة في الأبحاث العلمية، زهاء 300 شخص بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 50 إلى 90 عاما ممن تم تشخيص إصابتهم بمرض ألزهايمر في فترة ما قبل المرحلة السريرية، التي تظهر فيها الأعراض بشكل واضح على المرضى.

وفي إطار الدراسة، كان المتطوعون يرتدون جهازا لقياس عدد الخطوات مع إجراء فحص للمخ لتحديد معدلات تراكم بروتينات تاو وتكتلات الأميلويد التي تعتبر أيضا من مسببات ألزهايمر، مع إخضاعهم لاختبارات سنوية لقياس كفاءة الذاكرة.

وتبين من الدراسة أن المتطوعين الذين يقطعون مسافات أطول تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف خطوة يوميا تقل لديهم بروتينات تاو ويحتفظون بقدراتهم العقلية لفترة أطول، بل إن المتطوعين الذين كانوا يسيرون 3 آلاف خطوة يوميا فقط أيضا تراجعت لديهم الأعراض المرضية.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث العلمية عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن السير 5 آلاف خطوة في اليوم هو هدف قابل للتحقيق بالنسبة للبالغين من كبار السن، وقد أصبح من السهل حاليا متابعة عدد الخطوات التي يقطعها كل فرد بفضل وسائل القياس الإلكترونية الحديثة مثل الساعات الذكية على سبيل المثال.