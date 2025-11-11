وزارة الصحة الفلسطينية: 6 آلاف ممن بترت أرجلهم أو أحد أطرافهم يحتاجون لبرامج تأهيل عاجلة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن حاجة حوالي 6 آلاف ضحية ممن بترت أرجلهم أو أحد أطرافهم في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، داعية إلى تمكين هؤلاء الضحايا وغيرهم من السفر للعلاج بالخارج وسط نقص الإمكانيات الطبية والأدوات المساندة في الداخل التي تزيد من معاناتهم.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن نسبة الأطفال من إجمالي عدد حالات البتر تمثل 25% من إجمالي الضحايا، في حين تقدر نسبة النساء بـ12.7%، مؤكدة أن هذه الأرقام "المفزعة" تعكس معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وأسرهم، وتُبرز الحاجة المُلِحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة للأطفال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.

ودعت جميع المنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات العاملة في مجال الصحة والتأهيل إلى تكثيف جهودها وتوسيع تدخلاتها العاجلة لتغطية احتياجات الجرحى، وتمكينهم من الحصول على الرعاية اللازمة، بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 69 ألفا و182 شهيدا و170 ألفا و694 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.