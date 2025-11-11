‫هذه الأعراض تنذر بداء السكري

قال الدكتور ينس كروجر إن داء ‫السكري هو اضطراب أيضي ينقسم إلى نوعين، هما: الأول والثاني، مشيرا إلى ‫أن داء السكري من النوع الأول يتطور بشكل أكثر حدة، وتظهر أعراضه ‫التقليدية بعد بضعة أسابيع فقط، وتشمل:‫

العطش الشديد

كثرة التبول

الإرهاق والتعب

زيادة قابلية الإصابة بالعدوى

فقدان الوزن

جفاف الجلد وحكة الجلد

اختلال توازن السوائل والكهارل في الجسم

التئام الجروح ببطء

‫وأضاف اختصاصي داء السكري الألماني أن داء السكري من النوع الثاني عادة ‫لا يتم اكتشافه لسنوات لأنه يظهر بعدما يكون ارتفاع مستويات السكر ‫في الدم قد أثر سلبا بالفعل على الأوعية الدموية، مما يتسبب في حدوث ‫مشاكل صحية خطيرة مثل تلف الأعصاب (كالشعور بوخز وخدر في القدمين) أو ‫مشاكل الرؤية (بسبب اعتلال الشبكية السكري).

‫استشارة الطبيب

‫وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، لأن الأمر قد يكون مهددا للحياة، وذلك عندما يصبح الجسم ‫شديد الحموضة فيما يسمى بالحماض الكيتوني، والذي يمكن الاستدلال عليه ‫من خلال رائحة الفم التي تشبه رائحة طلاء الأظافر.

‫وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضا اتخاذ التدابير التالية:

‫- اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف الغذائية (الخضروات والبقوليات ‫والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور) مع الاعتماد على المشروبات غير ‫المحلاة بالسكر.

‫- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل إنقاص الوزن.