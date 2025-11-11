‫ما أسباب السعال الجاف؟

يعاني بعض الأشخاص من سعال جاف ‫بدون أعراض نزلة البرد الأخرى. فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة ‫إن السعال الجاف أي غير المصحوب ببلغم له أسباب عدة تتمثل في:

‫- الحساسية.

‫- الربو الشعبي.

– داء الارتجاع المريئي.

‫- الانسداد الرئوي.

‫- استرواح الصدر (تراكم غير طبيعي للهواء بين الجنبة الداخلية ‫والخارجية).

‫- أثر جانبي لبعض الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لعلاج ‫ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب.

– استنشاق المواد المهيجة.

– التهاب الشعب الهوائية اليوزيني، وهو التهاب في بطانة الشعب الهوائية ‫لسبب غير معروف؛ قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في ‫الغشاء المخاطي للقصبات الهوائية.

‫- جسم غريب في الشعب الهوائية.

– فشل القلب.

‫- الساركويد، وهو مرض التهابي نادر قد يصيب الجسم بأكمله.

‫- أورام القصبات الهوائية و/أو الرئتين.

‫- السعال الديكي.

‫- مشاكل/أمراض الحنجرة و/أو الحبال الصوتية.

– السل.

‫- بعض أمراض الرئة مثل التهاب الأسناخ الهوائية أو التليف الرئوي (زيادة ‫تكوين النسيج الضام وتندب الرئتين).

– انسداد الرتوج في المريء.

‫- لمفوما هودجكين، وهو مرض خبيث يصيب الجهاز اللمفاوي.

‫استشارة الطبيب

‫لذا ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء السعال ‫الجاف والخضوع للعلاج المناسب، لا سيما في حالة استمراره لفترة طويلة أو ‫كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل:

‫- ضيق التنفس.

– ألم في الصدر.

– تسارع ضربات القلب.

‫- صدور صوت صفير أثناء التنفس.

– تغير لون الجلد إلى الأزرق.