كندا فقدت وضع القضاء على الحصبة

قالت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أمس الاثنين إن كندا فقدت وضعها كدولة خالية من الحصبة بعدما يقرب من 3 عقود بسبب إخفاقها في كبح تفشي المرض المستمر منذ عام، وهو ما أدى إلى فقدان منطقة الأميركتين لهذا الوضع.

وكان خبراء في مجال الصحة توقعوا الشهر الماضي أن تجرد منظمة الصحة للبلدان الأميركية كندا من صفة القضاء على الحصبة. وسجلت البلاد أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بالحصبة في 9 من أقاليمها العشرة ومنطقة واحدة في الشمال.

وقال الدكتور جرباس باربوسا، مدير منظمة الصحة للبلدان الأميركية، وهي جزء من منظمة الصحة العالمية، "إن هذا يمثل انتكاسة، لكنها أيضا قابلة للتغيير".

وأضاف أنه على الرغم من أن منطقة الأميركتين ككل فقدت أيضا وضع القضاء على المرض، فإن كل دولة على حدة تحتفظ بوضعها. وتواجه كل من بليز وبوليفيا والبرازيل والمكسيك وباراغواي والولايات المتحدة حالات تفشّ نشطة.