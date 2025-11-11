‫التطعيم ضد الهربس النطاقي مهم لهؤلاء

شددت اللجنة الدائمة للتطعيم ‫بألمانيا على أهمية تلقي التطعيم ضد الهربس النطاقي لكبار السن ‫والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو بعض أمراض المناعة ‫الذاتية أو أمراض مزمنة حادة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن

‫أو داء السكري أو أمراض الكلى المزمنة.

‫وأوضحت اللجنة أن الهربس النطاقي المعروف أيضا باسم "الحزام الناري" هو ‫مرض فيروسي تتمثل أعراضه في ظهور طفح جلدي مؤلم مع بثور في منطقة معينة.

‫وعادة ما يحدث الطفح على شكل شريط أو حزام عريض واحد إما على الجانب ‫الأيسر أو الأيمن من الجسم أو الوجه، كما قد يحدث نخز أو ألم موضعي في ‫المنطقة المتأثرة.

‫ويحدث الهربس النطاقي بسبب تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي في جسم ‫الإنسان، وتؤدي العدوى الأولية بهذا الفيروس إلى حدوث مرض جدري الماء.

‫وبعد الشفاء من جدري الماء، يبقى الفيروس كامنا في العصبونات، ثم ينتقل ‫عند تنشيطه من جسم العصبون إلى النهايات العصبية على الجلد، مؤديا ‫لحدوث البثور. وهناك عدد من عوامل الخطر المؤدية لتنشيط الفيروس وتشمل ‫التقدم في العمر وضعف جهاز المناعة.