التطعيم ضد الهربس النطاقي مهم لهؤلاء
شددت اللجنة الدائمة للتطعيم بألمانيا على أهمية تلقي التطعيم ضد الهربس النطاقي لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو بعض أمراض المناعة الذاتية أو أمراض مزمنة حادة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن
أو داء السكري أو أمراض الكلى المزمنة.
وأوضحت اللجنة أن الهربس النطاقي المعروف أيضا باسم "الحزام الناري" هو مرض فيروسي تتمثل أعراضه في ظهور طفح جلدي مؤلم مع بثور في منطقة معينة.
وعادة ما يحدث الطفح على شكل شريط أو حزام عريض واحد إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم أو الوجه، كما قد يحدث نخز أو ألم موضعي في المنطقة المتأثرة.
ويحدث الهربس النطاقي بسبب تنشيط فيروس جدري الماء النطاقي في جسم الإنسان، وتؤدي العدوى الأولية بهذا الفيروس إلى حدوث مرض جدري الماء.
وبعد الشفاء من جدري الماء، يبقى الفيروس كامنا في العصبونات، ثم ينتقل عند تنشيطه من جسم العصبون إلى النهايات العصبية على الجلد، مؤديا لحدوث البثور. وهناك عدد من عوامل الخطر المؤدية لتنشيط الفيروس وتشمل التقدم في العمر وضعف جهاز المناعة.