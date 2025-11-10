مما يسمح بابتكار تقنيات طبية آمنة.. علماء روس يبتكرون أول عدسة قادرة على تغيير شدة إشعاع التيراهرتز

ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في روسيا أول عدسة قادرة على تغيير شدة إشعاع التيراهرتز ديناميكيا، مما يسمح بابتكار تقنيات طبية آمنة قادرة على استبدال الأشعة السينية التقليدية.

وأوضح علماء المعهد أن موجات التيراهرتز تتمتع بخصائص مميزة في الطيف الكهرومغناطيسي، إذ يمكنها النفاذ عبر المواد غير المعدنية دون أن تُلحق ضررا بالخلايا الحية، مما يجعلها أداة واعدة في التشخيص غير الجراحي وتصوير الهياكل الداخلية للجسم.

من جهتها، قالت كبيرة الباحثين في مركز الفوتونات بالمعهد ماريا بوردانوفا "يُعد نطاق التيراهرتز من أقل المجالات دراسة في الطيف الكهرومغناطيسي، في الأنظمة التقليدية تُستخدم عدسات ثابتة ذات خصائص محددة للشدة والتركيز، أما هدفنا فكان تطوير عدسة يمكن التحكم بها ديناميكيا لابتكار بصريات تكيفية مخصصة للتطبيقات الطبية".

وأضافت "تخيلوا جهازا طبيا يصدر إشعاعا نبضيا لدراسة كيفية استجابة الأنسجة البيولوجية لقوة إشعاع التيراهرتز".

واعتمد علماء المعهد على أنابيب الكربون النانوية لصنع عدسة فائقة الرقة ومرنة، يمكنها التكيف مع تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الأنظمة المحمولة، وتتيح هذه العدسة الجديدة إمكانية تصوير الأورام بدقة عالية، وهو مستوى من الوضوح لم يكن ممكنا تحقيقه في السابق.

ويواجه العلماء حول العالم صعوبات في تصميم أنظمة مدمجة وقابلة للتعديل تعمل في نطاق التيراهرتز، إذ إن معظم الأجهزة الحالية ضخمة الحجم ومحدودة القدرات.