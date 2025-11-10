‫ماذا تعرف عن النوم القهري؟

قالت الجمعية الألمانية لأبحاث ‫النوم وطب النوم إن النوم القهري هو مرض عصبي مزمن يحدث بسبب فقدان ‫الدماغ القدرة على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي.

‫الأعراض

‫وأوضحت الجمعية أن أعراض النوم القهري تتمثل في النعاس الشديد نهارا ‫وعدم القدرة على مقاومته، ومن ثم النوم في أماكن أو مواقف غريبة مثل حوض ‫الاستحمام أو أثناء المحادثة أو أثناء العمل، إلى جانب الجمود؛ حيث ‫ينخفض توتر العضلات فجأة، وينهار المصابون فجأة.

‫وتشمل الأعراض أيضا الهلوسة عند النوم أو الاستيقاظ وشلل النوم، حيث ‫يعجز المصابون مؤقتا عن الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو النوم، على ‫الرغم من تمام وعيهم.

‫كما قد يصاحب النوم القهري أعراض أو حالات أخرى مثل:

‫- الكوابيس

– المشي أثناء النوم

‫- الصداع النصفي

‫- اضطرابات التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس النومي)

– حركات لاإرادية دورية أثناء النوم مثل حركات الساقين

‫- مشاكل التركيز

‫- انخفاض الأداء

‫- الاكتئاب

– زيادة الوزن مع تقدم المرض بسبب ضعف تنظيم الشهية

‫العلاج

‫وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن النوم القهري يعتبر حاليا مرضا غير ‫قابل للشفاء. لذا يركز العلاج على تخفيف الأعراض، وعادة ما يتضمن ذلك ‫مزيجا من العلاجات الدوائية وغير الدوائية.

‫ويمكن مواجهة النوم القهري بواسطة الأدوية، التي تكافح النعاس المفرط ‫أثناء النهار أو فقدان التوتر العضلي المفاجئ، بينما تعد مضادات ‫الاكتئاب فعالة في علاج شلل النوم والهلوسة.

وإلى جانب العلاج الدوائي، من المهم جدا لمرضى النوم القهري الحصول على ‫قسط كاف من النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم. وينصح بأخذ فترات راحة ‫منتظمة وقيلولة قصيرة خلال النهار لضمان بضع ساعات من الراحة والطاقة.

وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، ينصح بتجنب الوجبات الكبيرة؛ لأنها قد ‫تزيد من النعاس. كما أن ممارسة الرياضة مفيدة، خاصة وأن العديد من ‫المصابين يعانون من زيادة الوزن.