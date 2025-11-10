ماذا تعرف عن النوم القهري؟
قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن النوم القهري هو مرض عصبي مزمن يحدث بسبب فقدان الدماغ القدرة على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي.
الأعراض
وأوضحت الجمعية أن أعراض النوم القهري تتمثل في النعاس الشديد نهارا وعدم القدرة على مقاومته، ومن ثم النوم في أماكن أو مواقف غريبة مثل حوض الاستحمام أو أثناء المحادثة أو أثناء العمل، إلى جانب الجمود؛ حيث ينخفض توتر العضلات فجأة، وينهار المصابون فجأة.
وتشمل الأعراض أيضا الهلوسة عند النوم أو الاستيقاظ وشلل النوم، حيث يعجز المصابون مؤقتا عن الحركة أو الكلام عند الاستيقاظ أو النوم، على الرغم من تمام وعيهم.
كما قد يصاحب النوم القهري أعراض أو حالات أخرى مثل:
- الكوابيس
– المشي أثناء النوم
- الصداع النصفي
- اضطرابات التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس النومي)
– حركات لاإرادية دورية أثناء النوم مثل حركات الساقين
- مشاكل التركيز
- انخفاض الأداء
- الاكتئاب
– زيادة الوزن مع تقدم المرض بسبب ضعف تنظيم الشهية
العلاج
وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن النوم القهري يعتبر حاليا مرضا غير قابل للشفاء. لذا يركز العلاج على تخفيف الأعراض، وعادة ما يتضمن ذلك مزيجا من العلاجات الدوائية وغير الدوائية.
ويمكن مواجهة النوم القهري بواسطة الأدوية، التي تكافح النعاس المفرط أثناء النهار أو فقدان التوتر العضلي المفاجئ، بينما تعد مضادات الاكتئاب فعالة في علاج شلل النوم والهلوسة.
وإلى جانب العلاج الدوائي، من المهم جدا لمرضى النوم القهري الحصول على قسط كاف من النوم والحفاظ على جدول نوم منتظم. وينصح بأخذ فترات راحة منتظمة وقيلولة قصيرة خلال النهار لضمان بضع ساعات من الراحة والطاقة.
وفيما يتعلق بالنظام الغذائي، ينصح بتجنب الوجبات الكبيرة؛ لأنها قد تزيد من النعاس. كما أن ممارسة الرياضة مفيدة، خاصة وأن العديد من المصابين يعانون من زيادة الوزن.