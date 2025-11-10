ضمن حملتها في السودان.. قطر الخيرية توفر حضّانات وأجهزة علاج بالأشعة الضوئية

بالتزامن مع الحملة الإنسانية التي أطلقتها قطر الخيرية لدعم السودان "نفرة السودان" وضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم قدرات القطاع الصحي وتعزيزها هناك، نفذت قطر الخيرية تدخلا نوعيا جديدا تمثل في توفير 8 حضّانات للأطفال الحديثي الولادة والخُدج في ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر، إلى جانب أجهزة علاج بالأشعة الضوئية للأطفال المصابين باليرقان، وذلك بدعم كريم من أهل الخير في قطر.

وأعرب الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي، المدير العام والوزير المكلف لوزارة الصحة بولاية الجزيرة، عن تقديره لدعم قطر الخيرية، مؤكدا أن الشراكة معها شكلت دعما أساسيا لتطوير القطاع الصحي في الولاية كما أكد أن توفير هذه الأجهزة من شأنه أن يعزز قدرات المستشفى.

من جهتها، أوضحت الدكتورة زينب أحمد الطيب، اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيسة قسم حديثي الولادة في مستشفى أمراض النساء والتوليد بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، في بيان صادر عن قطر الخيرية وصل إلى الجزيرة صحة اليوم الاثنين، أن 3 من أصل 6 حضانات في القسم كانت معطلة ولا تعمل بكفاءة.

وأضافت أنه كانت هناك حاجة ماسة لمزيد من الحضانات والأجهزة لضمان تقديم الخدمة للأطفال، إذ يستوعب قسم الولادة من 15 إلى 20 طفلا، بينما يوجد حاليا نحو 34 طفلا في الحضانة، منهم 17 طفلا خديجا تراوح أعمارهم بين 28 و34 أسبوعا.

وتبرز أهمية هذا التدخل الصحي الذي نفذته قطر الخيرية في ظل تفاقم معاناة القطاع الصحي في السودان نتيجة الحرب التي أدت إلى تعطل عدد من المستشفيات وتلف كثير من الأجهزة الطبية، مما خلق حاجة عاجلة لتوفير المعدات الطبية الضرورية، خاصة في الولايات التي شهدت عودة طوعية كبيرة في الفترة الأخيرة، كما هو الحال في ولاية الجزيرة.

تخفيف المعاناة

ونوهت الدكتورة خادم الله، مسؤولة قسم الأطفال الحديثي الولادة بمستشفى النساء والتوليد، بالأثر الإيجابي لتوفير الحضّانات وأجهزة العلاج الضوئي من أهل الخير في قطر، مؤكدة أن قطر الخيرية لم تُقصر في توفير هذه الأجهزة التي خففت من المعاناة، داعية الله أن يجزيهم خيرا، وأعربت عن أملها في استمرار الدعم للمستشفى.

الجدير بالذكر أن الدعم الصحي الذي قدمته قطر الخيرية من خلال توفير الحضانات وأجهزة العلاج بالأشعة الضوئية للأطفال الحديثي الولادة جاء بالتزامن مع توفير 14 ماكينة لغسيل الكلى لعلاج المرضى الأكثر احتياجا في ولاية نهر النيل، وذلك في إطار سلسلة طويلة من التدخلات المستمرة لتوفير الأجهزة والمستهلكات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، خاصة لمرضى الفشل الكلوي والسرطان في السودان.