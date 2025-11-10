دراسة: عدد المصابين بمرض الكلى المزمن عالميا ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ 1990

كشفت دراسة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" العلمية عن أن عدد المصابين بمرض الكلى المزمن حول العالم ارتفع إلى أكثر من الضعف منذ عام 1990، ليصل إلى 788 مليون شخص في عام 2023.

وأوضحت الدراسة أن المرض تسبب في 1.48 مليون حالة وفاة خلال العام نفسه، مشيرة إلى أن مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم تعد من أبرز أسباب الإصابة.

وكتب الباحثون أن مرض الكلى المزمن "يمثل حالة صحية رئيسية" ويلعب "دورا بارزا بين الأمراض غير السارية"، لكنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من صانعي السياسات مقارنة بأمراض أخرى.

وأظهرت النتائج أن هذه الأمراض كانت السبب التاسع للوفاة عالميا في عام 2023، فيما شكل قصور وظائف الكلى نحو 12% من إجمالي الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعزى هذا الارتفاع الحاد جزئيا إلى النمو السكاني وتقدم أعمار المجتمعات، حيث يصيب المرض بشكل رئيسي كبار السن.

وأضافت الدراسة أن زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بمرض السكري، وهو أحد أسباب الفشل الكلوي، لافتة إلى أن أكثر من 14% من سكان العالم كانوا يعيشون مع مرض الكلى المزمن في عام 2023، معظمهم في مراحل مبكرة من المرض.