الثوم.. بهار الطبخ الذي يعزز مناعتك

يرشّ مسحوق الثوم عادةً على البيتزا أو يستخدم لتتبيل الدجاج المشوي، وهو غنيّ بالنكهة، ولكن لهذه التوابل أيضا بعض الفوائد الصحية التي قد تفاجئ من يستخدمها منذ فترة طويلة.

يعتبر هذا المسحوق، المصنوع من فصوص الثوم المجففة والمطحونة، مصدرا غنيّا بالمعادن الأساسية، مثل الحديد، والبوتاسيوم، والفوسفور، والكالسيوم. جميعها تؤثّر إيجابا على صحة العظام وتعمل معا للحفاظ على قوة الجسم وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

صرحت كيت باتون، أخصائية التغذية المعتمدة لموقع كليفيلاند كلينك: "يعمل الفوسفور والكالسيوم معا لدعم وظائف الجسم الأساسية، مثل بناء عظام قوية، والحفاظ على وظائف العضلات، والحفاظ على صحة الأعصاب".

يحتوي مسحوق الثوم أيضا على السيلينيوم، وهو معدن أساسي يدعم صحة الغدة الدرقية والإنجاب، وقد يساعد الأشخاص الذين يعانون من الربو المزمن.

كما يوفّر الحماية من الإجهاد التأكسدي عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من مضادات الأكسدة. ومضادات الأكسدة هي مواد موجودة في الأطعمة يمكنها منع تلف خلايانا وحمضنا النووي.

وصرحت أخصائية التغذية المعتمدة كايلا كوب للموقع: "من المعروف أن السيلينيوم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لأنه يساعد على إصلاح تلف الحمض النووي الذي يحدث في أجسامنا".

فيتامينات ومواد أخرى

ويحتوي الثوم على المركب الكيميائي المعروف باسم الأليسين، وهو سائل أصفر اللون، يقول الباحثون إنه مضاد للأكسدة.

صرحت أخصائية التغذية لورا جيفرز للموقع: "يكتسب الثوم رائحته النفاذة من مركب كبريتي عضوي يسمى الأليسين. هذا المركب يجعل الثوم إضافة صحية إلى نظامك الغذائي".

وأشارت بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية.

يحتوي مسحوق الثوم أيضا على فيتامينات كما هو الحال مع الثوم الطازج، بما في ذلك فيتامين بي 6 وفيتامين سي.

يعد فيتامين بي 6 مهما لنمو الدماغ والحفاظ على توازن الجهاز العصبي، كما يساعد كلّ من فيتامين بي 6 وفيتامين سي في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي. ولكن مسحوق الثوم يحتوي على جزء ضئيل فقط من كمية الفيتامينات الموجودة في الثوم العادي.