هل زيادة الوزن في منتصف العمر قدر محتوم؟

يُحمّل بعض الأفراد التقدم في العمر وتراجع عمليات الأيض مسؤولية زيادة وزنهم في منتصف العمر، ويستسلمون لوزنهم الزائد وكأنه قدر محتوم، فيكون الحل شراء ملابس جديدة بدل تلك التي أصبحت ضيقة ويستمرون في مواساة أنفسهم بأن هذه سنة الحياة.

فهل زيادة الوزن في منتصف العمل قدر محتوم حقا؟ وهل يُعد تباطؤ عمليات الأيض المسؤول الوحيد عن زيادة الوزن؟

في خضم سيل من النصائح الصحية وتقلبات أنماط التغذية، يقدم الدكتور ماتياس فيهرفاري، استشاري جراحة السمنة في نوفيلد هيلث في المملكة المتحدة، ذو الخبرة الواسعة في قضايا الأيض، توضيحا حول ذلك لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

ما هو الأيض؟

يقول فيهرفاري: "الأيض هو العمليات الكيميائية التي تحافظ على وظائف أجسامنا، من تحويل الطعام إلى طاقة، وإصلاح الخلايا ودعم وظائف الأعضاء".

يعبر معدل الأيض عن كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم للحفاظ على هذه العمليات الحيوية.

ويضيف فيهرفاري:"حتى أثناء الراحة، لا يزال جسمك يعمل للحفاظ على نبض قلبك وتنفس رئتيك ونشاط دماغك، وهذا ما يعرف بمعدل الأيض الأساسي (basal metabolic rate)".

مفاهيم خاطئة حول الأيض

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأيض وحده هو الذي يحدد وزن الجسم، ويوضح فيهرفاري: "يتشكل تنظيم الوزن من خلال شبكة معقدة من العوامل التي تمتد إلى ما هو أبعد من حرق السعرات الحرارية، تشمل هذه العوامل جودة النظام الغذائي، وكتلة العضلات، والنوم، والنشاط البدني، بالإضافة إلى آليات فسيولوجية أعمق مثل التغيرات في تدفق الصفراء، والتعديلات في وظيفة وحجم المعدة، وإشارات العصب المبهم، وتعديل هرمونات الأمعاء".

يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورا حيويا أيضا، إذ يؤثر على كفاءة استخلاصنا للطاقة من الطعام، وكيفية معالجة الأحماض الصفراوية، وكيفية عمل عملية الأيض لدينا بشكل عام.

يفترض بعض الناس أن عملية الأيض تنخفض بثبات بعد مرحلة البلوغ المبكرة، ولكن ذلك غير دقيق، يقول فيهرفاري: "تظهر دراسات واسعة النطاق وعالية الجودة أنها تظل مستقرة بشكل ملحوظ لعقود قبل أن تتباطأ تدريجيا في وقت لاحق من الحياة".

كيف يتغير الأيض مع التقدم في السن؟

يقول فيهرفاري: "عملية الأيض ليست منحنى تنازليا مستقيما، حيث أظهرت دراسة مهمة نشرت في مجلة ساينس عام 2021، وشملت أكثر من 6 آلاف شخص، أن إنفاق الطاقة يبلغ ذروته في مرحلة الطفولة -حيث يمكن أن يكون أعلى بنسبة 50% منه لدى البالغين- ثم ينخفض ​​تدريجيا حتى سن العشرين تقريبا".

يظل معدل الأيض مستقرا بشكل ملحوظ عند تعديله وفقا لحجم الجسم وتركيبه من العشرينات وحتى حوالي الستين، وبعد الستين يميل معدل الأيض إلى الانخفاض ببطء، ولكنه قابل للقياس.

ما أسباب هذا التراجع من سن الستين فصاعدا؟

يقول فيهرفاري: "بعد سن الستين، ينخفض ​​معدل الأيض عادة بنحو 0.7% سنويا. والأسباب الرئيسية هي فقدان كتلة العضلات، وانخفاض النشاط البدني، والتغيرات الهرمونية الطفيفة مثل تراجع مستويات هرمون النمو والهرمونات الجنسية".

وقد تنخفض كفاءة الميتوكوندريا -آلية إنتاج الطاقة في الجسم- بشكل طفيف مع التقدم في السن. ولا يعني هذا أن الجسم ينسى كيفية حرق الطاقة، بل إنه يصبح أقل كفاءة في ذلك.

ما هي عوامل نمط الحياة التي تؤثر على عملية الأيض؟

يمكن للعديد من عادات نمط الحياة أن تدعم أو تبطئ وظيفة الأيض.

انخفاض كتلة العضلات أو الخمول

يوضح فيهرفاري: "تحرق أنسجة العضلات طاقة أكثر من الدهون، حتى في حالة الراحة".

اتباع حمية قاسية

يوضح فيهرفاري: "يمكن أن يؤدي التقييد الشديد للسعرات الحرارية إلى تثبيط معدل الأيض مؤقتا".

قلة النوم

يشير فيهرفاري إلى أن "قلة النوم قد تؤثر على الجوع وهرمونات تنظيم الطاقة مثل اللبتين والغريلين".

الإجهاد المزمن

يقول فيهرفاري: "يمكن أن يعزز ارتفاع الكورتيزول تخزين الدهون ويؤثر على استخدام الطاقة".