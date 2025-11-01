نظام غذائي ينقذك من أعراض متلازمة القولون العصبي

كشفت دراسة حديثة عن أن اتباع نظام غذائي متوسطي قد يخفف بشكل ملحوظ من أعراض متلازمة القولون العصبي.

يصف الباحثون هذا النظام الغذائي -الغني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون- بأنه "خطوة أولى بسيطة وممتعة وفعالة للغاية" في السيطرة على أعراض هذه الحالة الشائعة.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة حوليات الطب الباطني يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكتبت عنها صحيفة إندبندنت البريطانية.

ومتلازمة القولون العصبي هي اضطراب هضمي غالبا ما يستمر مدى الحياة، ويتميز بتقلصات في المعدة وانتفاخ وإسهال، ويعالج بتعديلات نمط الحياة وبالأدوية.

وقال الدكتور عمران عزيز، المحاضر السريري الأول في أمراض الجهاز الهضمي بجامعة شيفيلد والباحث المشارك في الدراسة: "بالنسبة إلى ملايين الأشخاص حول العالم، يمكن أن تؤثر أعراض متلازمة القولون العصبي بشدة على حياتهم اليومية".

وتتضمن العلاجات الأولية الحالية تعديلات غذائية، وينصح المرضى ببعض النصائح التقليدية التي تشمل تجنب تخطي الوجبات، وزيادة تناول الفاكهة والخضراوات، والحد من الأطعمة الدهنية والحارة والمصنعة، والكافيين، والمشروبات الغازية.

تحسن الأعراض

قارن باحثون في جامعة شيفيلد ومستشفياتها التعليمية التابعة لمؤسسة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة فعالية هذه النصيحة التقليدية بالنظام الغذائي المتوسطي.

وشملت التجربة 139 شخصا يعانون من متلازمة القولون العصبي، اتبع 68 شخصا منهم النظام الغذائي المتوسطي لمدة 6 أسابيع، واتبع 71 شخصا النصائح الغذائية التقليدية.

وشاركت كل مجموعة في جلسات تعليمية عبر الإنترنت لمدة 30 دقيقة حول أنظمتها الغذائية، وأرسلت إليها معلومات داعمة عبر البريد الإلكتروني.

ووجدت الدراسة أن 62% من الذين اتبعوا النظام الغذائي المتوسطي أفادوا بتحسن ملحوظ في الأعراض لديهم، مقارنة بـ42% في المجموعة الأخرى.

وقال الدكتور عزيز: "تقدم دراستنا دليلا قويا على أن النظام الغذائي المتوسطي يمكن أن يكون خطوة أولى يسيرة وفعالة للغاية في إدارة هذه الحالة الشائعة".

إذ وُجد أن النظام الغذائي المتوسطي ليس فقط بنفس جودة النصائح الغذائية التقليدية، بل إنه في الواقع أفضل بكثير في تقليل الأعراض.