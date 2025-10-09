دراسة: أكثر من 54 ألف طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد

يعاني أكثر من 54 ألفا و600 طفل في قطاع غزة من سوء تغذية حاد، وفقا لتقديرات دراسة أصدرتها الأمم المتحدة ونشرت الأربعاء.

ومن يناير/كانون الثاني 2024 حتى منتصف أغسطس/آب 2025، فحص طاقم الصحة التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) نحو 220 ألف طفل لرصد حالات سوء التغذية.

وتقدر الدراسة، التي نشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية، أن أكثر من 54 ألفا و600 طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد، بينهم أكثر من 12 ألفا و800 طفل في حالة حرجة.

وقال مدير إدارة الصحة في الأونروا وكبير مؤلفي الدراسة، أكيهيرو سيتا، إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "تعرضت بنية غزة التحتية للدمار، وتشرد السكان مرارا، وتقيدت المساعدات الإنسانية بشدة".

وأضاف: "عشرات الآلاف من الأطفال الصغار في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية وأمراض يمكن الوقاية منها، ويواجهون خطر الموت المتزايد نتيجة الحرب المستمرة. وبدون وقف دائم لإطلاق النار وسلام حقيقي، ستستمر هذه المعاناة الإنسانية".

وأوضحت الأونروا أنه خلال فترة المراقبة التي امتدت 20 شهرا، كانت كميات الغذاء والماء والوقود والأدوية التي تصل إلى قطاع غزة أقل من مستويات ما قبل الحرب، بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​