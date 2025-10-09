انطلاق مؤتمر سبيتار العالمي 2025 في الدوحة

انطلقت اليوم الخميس في قبة أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات مؤتمر سبيتار العالمي 2025، الذي يعد من أبرز الأحداث الدولية في مجال الطب الرياضي، بمشاركة أكثر من ألف متخصص من 74 دولة حول العالم.

شهد حفل الافتتاح حضور منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، ومحمد بن خليفة السويدي، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الطبية والأكاديمية البارزة من داخل قطر وخارجها.

وفي كلمة الافتتاح، أكد خالد بن علي المولوي، مدير عام مستشفى سبيتار بالإنابة، على ريادة المستشفى كمركز عالمي متقدم في الطب الرياضي، مشيرا إلى أن المؤتمر يجسد المكانة الدولية التي بلغها سبيتار بوصفه منصة تجمع نخبة الخبراء لتبادل المعرفة والابتكار في مجالات صحة الرياضيين وأدائهم.

أضاف المولوي: "نفتخر في سبيتار بأننا أصبحنا أكثر من مجرد مستشفى؛ نحن اليوم مرجع للمعرفة ومنصة للتعاون الدولي لتطوير معايير الرعاية الطبية للرياضيين".

كما أعلن المولوي عن استضافة سبيتار للمؤتمر الدولي لإعادة التأهيل في عام 2026، ومؤتمر سبيتار العالمي بنسخته الثانية عام 2027، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المستشفى، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة رائدة في الطب الرياضي والسياحة العلاجية.

من جانبه، أعرب عبد العزيز جهام الكواري، الرئيس التنفيذي لسبيتار ورئيس المؤتمر، عن فخره بالمستوى التنظيمي والبرنامج العلمي المتميز الذي يقدمه الحدث، مؤكدا التزام سبيتار بمواصلة دوره في دفع حدود البحث والابتكار على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر سلسلة من الجلسات العلمية التي تناولت موضوعات متنوعة، من بينها محاضرة البروفيسورة جين ثورنتون من اللجنة الأولمبية الدولية حول الأولويات الصحية للأولمبيين، وإستراتيجية اللجنة لحماية صحة الرياضيين.

كما قدم أندرو ماسي، المدير الطبي بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجيدو بيليس من سبيتار عرضا تناول النهج الطبي لفيفا في الوقاية من الإصابات، وإستراتيجيات الفحص الطبي والتحضير للبطولات الكبرى.

كما تضمنت الجلسات عروضا عن أحدث الابتكارات في جراحة القدم والكاحل، ودمج علوم البيوميكانيك والأعصاب في طب كرة القدم، إلى جانب التطورات الحديثة في جراحة الغضروف، حيث استعرض خبراء سبيتار أحدث التقنيات والتحديات في هذا المجال.