الصحة العالمية: مستعدون لتلبية احتياجات المرضى في غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الخميس إن "فرقنا على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق العمل لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة للمرضى الفلسطينيين بأنحاء قطاع غزة، ودعم إعادة تأهيل النظام الصحي" المدمر.

وجاء ذلك وفق تدوينة على حساب غيبريسوس بمنصة "إكس" في معرض ترحيبه بموافقة إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على غزة وتبادل أسرى.

وقال غيبريسوس "أرحب بإعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، فهو بالفعل خطوة كبيرة نحو سلام دائم لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعرب عن أمله أن تحترم جميع الأطراف الاتفاق، حتى تنتهي معاناة المدنيين، ويعود جميع الأسرى الإسرائيليين إلى ديارهم باحترام.

وتابع "تقف ’الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق عملها لتلبية الاحتياجات الصحية الملحة للمرضى في أنحاء غزة، ودعم إعادة تأهيل النظام الصحي المدمر بالقطاع".

واختتم المسؤول الأممي بالقول "السلام خير دواء".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وقال ترامب عبر تدوينة على منصته (تروث سوشيال) "أنا فخور جدا بإعلان توقيع إسرائيل وحماس المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بنا".

وأضاف "هذا يعني أن جميع الرهائن (الأسرى بغزة) سيُفرَج عنهم قريبا جدا، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي، وسيُعامَل جميع الأطراف بعدالة".

وتابع ترامب أنه "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".

ومن المقرر أن تصدق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة، اليوم، تمهيدا لبدء انسحاب تدريجي للجيش من القطاع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وفق ما ذكرت الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس" الأميركية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​