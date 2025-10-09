الصحة العالمية: تكاليف إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة تتجاوز 7 مليارات دولار

قدرت منظمة الصحة العالمية، تكاليف إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة بأكثر من 7 مليارات دولار.

وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي، إن إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة تشمل الاستجابة الإنسانية والإنعاش المبكر، والاحتياجات طويلة الأجل.

وأكدت أن "الخطوة الأولى ستكون إعادة تشغيل المستشفيات وفي الوقت نفسه مواجهة الجوع وسوء التغذية"، مضيفة: "نحن متأخرون كثيرا بالفعل عندما تفيد السلطات الصحية الفلسطينية بوفاة 455 شخصا -من بينهم 151 طفلا معظمهم دون سن الخامسة- بسبب سوء التغذية منذ يناير (كانون الأول)".

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن المنظمة "بقيت في غزة وقدمت خدماتها طوال الحرب، وكانت المزود الرئيسي للأدوية والإمدادات الطبية، إذ دعمت أكثر من 22 مليون علاج وجراحة".