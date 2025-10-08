دراسة: الأطفال المصابون بالتوحد أكثر عرضة للمشاكل الهضمية المزمنة

كشفت دراسة موسعة أجراها فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا الأميركية، أن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد "إيه إس دي" (ASD) أكثر عرضة للإصابة بمشاكل هضمية مزمنة مقارنة بأقرانهم.

واعتمدت الدراسة على تقييم بيانات أكثر من 300 طفل مصاب بالتوحد، مقارنة بأكثر من 150 طفلا طبيعيا، عبر استبيانات من أولياء الأمور ومتابعة طويلة استمرت نحو عقد من الزمن.

وأوضحت النتائج التي نشرت في دورية "Autism" أن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% في البداية للإصابة بأعراض في الجهاز الهضمي، ومع مرور الوقت، ارتفع الخطر بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا أكثر عرضة بـ4 أضعاف مقارنة بالأطفال الطبيعيين.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة الدكتورة كريستين وو نوردال "لا يتعلق الأمر بإيجاد سبب واحد، بل بفهم الطفل ككل، ودعم صحة الجهاز الهضمي خطوة مهمة لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالتوحد".

وأشار الباحثون إلى أن الأنظمة الغذائية التقليدية الشائعة بين الأطفال المصابين بالتوحد، والتي تعتمد غالبا على أطعمة قليلة الألياف ومصنعة، قد تزيد من مخاطر مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال، مشيرين إلى أن اختلالات بكتيريا الأمعاء شائعة في هذه الفئة، مما قد يزيد من احتمالية ظهور الأعراض.