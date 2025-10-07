علاجات إنقاص الوزن مونجارو وويغوفي يجب أن تكون العلاج الأول للسمنة

يقول أطباء بارزون إن علاجي إنقاص الوزن "مونجارو" و"ويغوفي" فعالان للغاية، لدرجة أنهما يجب أن يكونا العلاج الأول للسمنة "في جميع الحالات تقريبا".

في توجيهات جديدة للأطباء، أشادت الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة بفعالية الدواءين وفوائدهما الصحية الكبيرة. ووصفتهما بأنهما مساعدان قويان على التخسيس، ويمكنهما تقليل خطر المضاعفات المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني، وفقا لتقرير في ديلي ميل.

أظهرت الدراسات أن البالغين الذين استخدموا حقنا تحتوي على سيماغلوتيد، وهو المكون النشط في دواءي ويغوفي وأوزيمبيك، فقدوا 14% من وزن أجسامهم على مدار 72 أسبوعا.

وأما الذين تناولوا تيرزيباتيد، المعروف باسم مونغارو في حقن إنقاص الوزن، فقدوا 20% من وزن أجسامهم خلال الفترة نفسها.

وقالت الدكتورة أندريا سيودين، المؤلفة الرئيسية المشاركة في الدليل من جامعة برشلونة المستقلة، إن هذه الأدوية "أحدثت تحولا جذريا في رعاية السمنة ومضاعفاتها".

وأضافت "على الرغم من وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق، فإن السيماغلوتايد والتيرزيباتيد فعالان للغاية، لذا، يجب أن يكونا الخيار الأول في جميع الحالات تقريبا".

نُشرت هذه الإرشادات في مجلة "نيتشر ميديسن"، وأعدها فريق دولي من الخبراء، بمن فيهم مساهمون من المملكة المتحدة.

حلل الخبراء الدراسات الحالية، ووضعوا خوارزمية تُمكّن الأطباء من تقديم المشورة بشأن أفضل علاج لفقدان الوزن بناء على وزن المريض والحالات الصحية المرتبطة به.

وخلصوا إلى أنه ينبغي اعتبار التيرزيباتايد والتيرزيباتيد "الأدوية المفضلة" عند الحاجة إلى فقدان "كبير" لوزن الجسم الإجمالي. عندما يكون الهدف هو إنقاص الوزن بدرجة أقل، يمكن النظر في أدوية أخرى، بما في ذلك ليراغلوتايد، ونالتريكسون-بوبروبيون، وفينترمين-توبيراميت.

أمراض الكلى المزمنة

تشير الإرشادات إلى وجود أدلة متزايدة على أن هذه الحقن لها فوائد صحية لعدد من الأمراض تتجاوز مجرد فقدان الوزن، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

وتلخيصا للخوارزمية، يقول المؤلفون "من المهم ملاحظة أن معظم الأدوية لم تُقيّم خصيصا لعلاج المضاعفات الفردية، مما يؤدي إلى ثغرات في فهمنا لإمكاناتها العلاجية الكاملة. وعلى الرغم من إمكانية استنتاج بعض الفوائد بناء على درجة فقدان الوزن الكلي للجسم -نظرا للتأثير الإيجابي الموثق جيدا لفقدان الوزن الكلي على مختلف المضاعفات- فإن الأدلة المباشرة للعديد من الحالات لا تزال محدودة.

مع ذلك، هناك إمكانات متزايدة للأدوية للتأثير إيجابيا على مجموعة أوسع من المضاعفات، بما في ذلك أمراض الكلى المزمنة، والاضطرابات العصبية التنكسية، ومتلازمة تكيس المبايض، وبعض أنواع السرطان، وحالات الصحة النفسية".

يشير المؤلفون إلى الاعتبارات الاقتصادية المعقدة، والتي تختلف من بلد لآخر، لكنهم يقولون "يجب أن تُؤخذ تكلفة عدم علاج السمنة واختلال وظائف الأنسجة الدهنية في المراحل المبكرة -مما يُتيح تطور المضاعفات وتلف الأعضاء الطرفية- في الاعتبار بالتساوي في السياسات الصحية وصنع القرار السريري".

وقالت البروفيسورة باربرا ماكجوان، وهي من مؤلفي المبادئ التوجيهية ومن مؤسسة مستشفى جايز وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن "هذا هو أول إطار عمل يُسترشد بوجود أو غياب المضاعفات المرتبطة بالسمنة، لأن فقدان الوزن ليس الهدف الوحيد للعلاج عند وجود المضاعفات.

إن تصميم العلاج المناسب لكل فرد مهمة معقدة يجب أن تراعي عدة عوامل، بما في ذلك شدة السمنة، ووجود ومدى المضاعفات، والأمراض المصاحبة، والعلاجات المتزامنة".