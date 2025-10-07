دواء لعلاج ألزهايمر يعزز مهارات التواصل لدى مرضى التوحد

كشفت دراسة جديدة أن دواء ميمانتين، الذي يستخدم لعلاج مرضى ألزهايمر، قد يساعد في علاج المراهقين المصابين بالتوحد لتعزيز مهاراتهم في التواصل.

وسبق أن أشار العلماء إلى أن تناول دواء ميمانتين يوميا قد يكون فعالا في مساعدة المصابين بالتوحد على تحسين سلوكياتهم، مثل صعوبة التواصل البصري، وفرط النشاط، وفهم المشاعر.

وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن في الولايات المتحدة، ونشرت النتائج في مجلة جاما اوبن نيتورك في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل.

وأظهر باحثون يتابعون عشرات المراهقين الأميركيين المصابين بالتوحد أن أكثر من نصف الذين تناولوا الدواء، الذي يبطئ تدهور وظائف الدماغ ويحمي خلاياه، شهدوا تحسنا في مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، في المقابل لم يلاحظ سوى خُمس من تناولوا الدواء الوهمي نفس التأثير.

وأشار الخبراء إلى أن الدواء قد يكون خيارا علاجيا فعالا لنسبة كبيرة من مرضى التوحد، لكنهم حذروا من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث أولا لإثبات ذلك.

دواء ميمانتين

يستخدم دواء ميمانتين، المعروف أيضا بالاسم التجاري إبيكسا، في الأصل لعلاج مرض ألزهايمر، وقد تمت الموافقة على استخدامه لدى مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة الذين لا يستجيبون للعلاجات الأخرى.

ويعمل الدواء عن طريق حجب آثار مادة الغلوتامات الكيميائية في الدماغ، والتي يعتقد أنها مرتبطة بتطور الخرف.

وقال علماء من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن: "كانت احتمالية استجابة الشباب الذين تلقوا ميمانتين للعلاج أعلى بـ4.8 مرات مقارنة بالعلاج الوهمي".

وكان ميمانتين مقبولا لدى الشباب المصابين بالتوحد من دون إعاقة ذهنية، وارتبط بتحسن ملحوظ في سلوكيات التوحد.

وتابعوا: "تشير هذه النتيجة أيضا إلى أن ميمانتين قد يكون خيارا علاجيا فعالا نسبيا، مما قد يؤدي إلى نتائج أفضل لدى نسبة كبيرة من المرضى".