المراكز الأميركية للأمراض توقف توصيتها السابقة بأخذ لقاحات "كوفيد-19" للجميع

تبنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة التوصيات الصادرة عن مجموعة جديدة من المستشارين في شؤون اللقاحات، وأوقفت توصيتها السابقة بأخذ لقاحات "كوفيد-19" للجميع، تاركة القرار للمرضى أنفسهم.

وأعلنت الوكالة الصحية الحكومية الأميركية -أمس الاثنين- أنها اعتمدت التوصيات التي قدمها الشهر الماضي المستشارون الذين اختارهم وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور.

وقبل هذا العام، كان المسؤولون الصحيون الأميركيون، بناء على توصيات خبراء الأمراض المعدية، يوصون بجرعات تعزيزية سنوية من لقاح "كوفيد-19" لجميع الأميركيين بدءا من عمر 6 أشهر فما فوق، بهدف تحديث الحماية ضد الفيروس مع استمرار تطوره.

ومع انحسار هذه الجائحة، بدأ الخبراء يناقشون بشكل متزايد إمكانية التركيز على تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل من هم في سن 65 عاما فما فوق، لكونهم الأكثر عرضة للوفاة أو دخول المستشفى.

لكن الوزير الذي شكك في سلامة "كوفيد-19″أعلن بشكل مفاجئ في مايو/أيار أن هذه اللقاحات لم تعد موصى بها للأطفال الأصحاء والحوامل، كما حل لجنة استشارية للتطعيم تابعة لمراكز السيطرة على

الأمراض واستبدلها بمجموعة اختارها بنفسه.