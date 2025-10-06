‫هكذا يمكنك إيقاف نزيف الأنف بسرعة

قال الدكتور توماس جونتر إن "نزيف ‫الأنف يحدث عند تلف الأوعية الدقيقة في الغشاء المخاطي الأنفي الغني ‫بالأوعية الدموية، وذلك لأسباب مختلفة مثل نفخ الأنف بقوة أو دخول أجسام ‫غريبة أو مؤثرات خارجية"، ويحدث معظم النزيف في مقدمة الأنف، وهو عادة ما ‫يكون غير ضار.

وأضاف الطبيب العام الألماني أن الكثيرين يبادرون إلى إمالة الرأس للخلف ‫لإيقاف النزيف الأنفي، اعتقادا منهم بأنهم بذلك يحافظون على الدم في ‫الجسم ويمنعوه من التساقط على الملابس والأغراض الأخرى، غير أن هذه ‫الطريقة خاطئة، نظرا لأنها تؤدي إلى دخول الدم إلى المعدة والتسبب في ‫القيء.

‫طريقتان

ولإيقاف نزيف الأنف بسرعة وفعالية، أوصى جونتر بتطبيق إحدى الطريقتين ‫التاليتين أو كلتيهما:

‫- تبريد الرقبة: يؤدي وضع كمادات ثلج ملفوفة بمنشفة أو قطعة قماش مبللة ‫مسبقا بالماء البارد على الرقبة إلى تحفيز رد فعل منعكس يسبب انقباض ‫الأوعية الدموية في الأنف.

-ضم فتحتي الأنف معا: يساعد الضغط أيضا في إيقاف نزيف الأنف، وللقيام ‫بذلك اجلس مع توجيه رأسك للأمام قليلا، ثم قم بضم فتحتي الأنف معا ‫بإصبعي الإبهام والسبابة لمدة عشر دقائق تقريبا، وخلال هذا الوقت، تنفس من فمك.

‫زيارة الطبيب .. متى؟

‫وأوصى الدكتور جونتر بفحص نزيف الأنف من قبل الطبيب إذا استمر لأكثر من 20 دقيقة أو حدث بانتظام.

‫كما ينبغي زيارة الطبيب إذا حدث النزيف بشكل رئيسي في مؤخرة الأنف، أي ‫أن الدم يسيل بشكل رئيسي عبر الحلق.