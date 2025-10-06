جائزة نوبل في الطب تذهب إلى العلماء برونكو ورامسديل وساكاجوتشي

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل -اليوم الاثنين- فوز الأميركية ماري إي. برونكو، ومواطنها فريد رامسديل، والياباني شيمون ساكاجوتشي بجائزة نوبل في الطب لعام 2025، تقديرا لاكتشافاتهم المتعلقة بجهاز المناعة، ولأبحاثهم المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي الذي فتح آفاقا جديدة لعلاجات مبتكرة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان.

وقالت ماري فاهرين-هيرلينيوس، أستاذة أمراض الروماتيزم بمعهد كارولينسكا، إن جائزة هذا العام "تتعلق بكيفية الحفاظ على جهاز المناعة تحت السيطرة، حتى نتمكن من مكافحة جميع الميكروبات التي يمكن تخيلها، مع تجنب أمراض المناعة الذاتية في الوقت نفسه".

وقال المعهد إن العلماء الثلاثة سلطوا الضوء على ما يُسمى بالخلايا التائية المُنظمة، وهي فئة من كريات الدم البيضاء تعمل كأنها حراس أمن لجهاز المناعة، فتمنع خلاياه من مهاجمة أجسامنا نفسها.

نظام كبح

قالت برونكو، التي علمت بفوزها بعدما أيقظها نباح كلبها على مصور صحفي عند شرفة منزلها الأمامية في سياتل، إنها ورامسديل وزملاءهما عزلوا جينا يُدعى (فوكس-بي 3) يمكن استخدامه مؤشرا على الخلايا التائية المُنظمة.

وقالت في مقابلة "هذه الخلايا نادرة لكنها قوية، وهي ضرورية لكبح الاستجابة المناعية نوعا ما"، ووصفتها بأنها "نظام

كبح" يمنع جهاز المناعة من مهاجمة الجسم نفسه.

وعبر ساكاجوتشي عن دهشته في مؤتمر صحفي بأوساكا، بغرب اليابان، لأنه شعر أن أي اعتراف كبير كان سيعتمد على مزيد من التطورات.

وقال بصوت هادئ وهو يبتسم بين حين وآخر "كنتُ أظن أن نوعا من التكريم ربما يأتي إذا أحرزنا تقدما في الجهود التي نبذلها وأصبح أكثر فائدة للناس في البيئات السريرية".

وتوقف المؤتمر الصحفي مؤقتا ليرد ساكاجوتشي على مكالمة تهنئة من رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي سأله عن مدى فاعلية العلاج المناعي في علاج السرطان مستقبلا.

وقال ساكاجوتشي "أؤمن بأنه سيحين الوقت الذي يصبح فيه السرطان مرضا غير مخيف وقابلا للعلاج".

وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا الطبي في السويد الفائزين بجائزة نوبل في الطب، ويحصلون على جائزة قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد.

وتشغل برونكو منصب كبيرة مديري البرامج في معهد الأنظمة الحيوية في سياتل، بينما يشغل رامسديل منصب المستشار العلمي في شركة سونوما للعلاجات الحيوية في سان فرانسيسكو، التي شارك في تأسيسها. أما ساكاجوتشي فهو أستاذ في جامعة أوساكا في اليابان.

نوبل للطب تفتتح موسم إعلانات الجائزة المرموقة

تأسست جوائز نوبل بناء على وصية رجل الأعمال الثري السويدي ألفريد نوبل الذي اخترع الديناميت. وتُمنح الجوائز منذ عام 1901 لأصحاب الإسهامات المتميزة في العلوم والأدب والسلام.

وأضيفت لهذه الجوائز لاحقا جائزة للاقتصاد، ويمولها البنك المركزي السويدي.

وتتولى لجان متخصصة من مؤسسات مختلفة اختيار الفائزين.

بعد أكثر من قرن من الزمان على انطلاقها، لا تزال جوائز نوبل راسخة في تقاليدها. وتُمنح الجوائز خلال احتفالات تحضرها العائلتان الملكيتان في السويد والنرويج، تليها مآدب فخمة تُقام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول ذكرى وفاة ألفريد نوبل.