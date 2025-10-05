وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي يتخذون قرارات لتطوير المنظومة الصحية الخليجية

أقر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ11 الذي عقد اليوم السبت في الكويت عددا من القرارات والمبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية الخليجية وتعزيز التعاون بين دول المجلس.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان صحفي أن نتائج الاجتماع تضمنت اعتماد المخرجات الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات فيما يخص مكون العلاج والتأهيل، إلى جانب إقرار خطة عمل موحدة للجنة وزراء الصحة بدول المجلس للفترة من 2026 إلى 2030، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على البدء بالمرحلة الثانية من إجراءات التصنيف والتسجيل للممارسين الصحيين بدول المجلس، وإنجاز متطلبات اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 وتعديلاتها المقرة في عام 2024.

وبينت أن الاجتماع أكد على أهمية تعزيز أعمال اللجنة المشتركة للمدن الصحية وفق الرؤى المستقبلية لدول المجلس، إلى جانب إطلاق جائزة مجلس التعاون للتميز الصحي التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وجودة الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن الوزراء شددوا على ضرورة تبني الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي الخليجي، وتعزيز التعاون الصحي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى تطوير برامج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من مسببات الإعاقة.