‫ما الذي ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟

قال الدكتور كريستوف بيتر إن ‫التطعيمات تدخل جهازنا المناعي في مرحلة تدريب مكثفة حيث يتعامل ‫الجهاز المناعي مع مسببات الأمراض وينتج أجساما مضادة، وهو جهد كبير ‫يستلزم عدم تعريض الجسم لإجهاد إضافي.

‫الساونا

وأضاف رئيس قسم الحماية من العدوى لدى المعهد الاتحادي للصحة العامة ‫بألمانيا أنه ينبغي لهذا الغرض عدم زيارة الساونا الأيام التالية ‫للتطعيم، نظرا لأن الحرارة العالية يمكن أن تشكل عبئا إضافيا على ‫الدورة الدموية.

الرياضة

بالنسبة للرياضة، فإنه لا بأس من ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة مثل ‫المشي وركوب الدراجة الهوائية، ولكن ينبغي تجنب الأنشطة الرياضية ‫الشاقة مثل رفع الأثقال والجري لمسافات طويلة، وبطبيعة الحال المسابقات ‫الرياضية.

‫التبرع بالدم

‫ويمكن لأي شخص يشعر بصحة جيدة التبرع بالدم اليوم التالي لتلقي لقاح ‫الإنفلونزا نظرا لأن تطعيم الإنفلونزا يتم بواسطة بلقاح ميت.

‫وبالنسبة للتطعيمات التي تحتوي على لقاحات حية -مثل لقاحات الحصبة ‫والنكاف والحصبة الألمانية- فإنه يجب الانتظار 4 أسابيع قبل ‫التبرع بالدم مرة أخرى.