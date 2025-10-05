ما الذي ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟
قال الدكتور كريستوف بيتر إن التطعيمات تدخل جهازنا المناعي في مرحلة تدريب مكثفة حيث يتعامل الجهاز المناعي مع مسببات الأمراض وينتج أجساما مضادة، وهو جهد كبير يستلزم عدم تعريض الجسم لإجهاد إضافي.
الساونا
وأضاف رئيس قسم الحماية من العدوى لدى المعهد الاتحادي للصحة العامة بألمانيا أنه ينبغي لهذا الغرض عدم زيارة الساونا الأيام التالية للتطعيم، نظرا لأن الحرارة العالية يمكن أن تشكل عبئا إضافيا على الدورة الدموية.
الرياضة
بالنسبة للرياضة، فإنه لا بأس من ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة مثل المشي وركوب الدراجة الهوائية، ولكن ينبغي تجنب الأنشطة الرياضية الشاقة مثل رفع الأثقال والجري لمسافات طويلة، وبطبيعة الحال المسابقات الرياضية.
التبرع بالدم
ويمكن لأي شخص يشعر بصحة جيدة التبرع بالدم اليوم التالي لتلقي لقاح الإنفلونزا نظرا لأن تطعيم الإنفلونزا يتم بواسطة بلقاح ميت.
وبالنسبة للتطعيمات التي تحتوي على لقاحات حية -مثل لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية- فإنه يجب الانتظار 4 أسابيع قبل التبرع بالدم مرة أخرى.