‫ماذا تعرف عن تخثر الدم؟

قالت الرابطة الاتحادية لأطباء ‫الباطنة الألمان إن تخثر الدم هو انسداد جزئي أو كلي في أحد الأوعية ‫الدموية بسبب جلطة دموية (خثرة)، وعادة ما تتأثر الأوردة العميقة في ‫الساقين بشكل خاص.

‫ومع ذلك، يمكن أن يحدث تخثر الدم أيضا في أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل ‫المثال في الذراعين أو الحوض أو حتى الدماغ.

عوامل الخطورة

‫وأوضحت الرابطة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تخثر الدم تتمثل في:

– قلة الحركة (مثل الرحلات الطويلة والراحة في الفراش ووضع الجبائر ‫الجبسية).

– الجراحة (وخاصة جراحات العظام أو البطن).

– الحمل وفترة ما بعد الولادة.

– استخدام موانع الحمل الهرمونية أو العلاج بالهرمونات البديلة.

– أمراض السرطان، التي تزيد من احتمالية التجلط.

‫- العوامل الوراثية المسببة لتخثر الدم (مثل طفرة العامل الخامس لايدن).

‫- التدخين.

‫- السمنة.

– داء السكري.

‫- التقدم في السن.

‫الأعراض

‫وتشمل الأعراض النموذجية لتخثر الدم:

– الشعور بالشد أو الألم.

‫- التورم والاحمرار.

‫‫- تغير لون الجلد (أزرق أو أحمر).

‫‫- أوردة سطحية ظاهرة ومتعرجة.

‫

‫انصمام رئوي

‫وشددت الرابطة على ضرورة الخضوع للرعاية الطبية فور ملاحظة هذه الأعراض، ‫وذلك لتجنب المضاعفات الخطيرة المحتملة مثل الانصمام الرئوي، الذي يهدد ‫الحياة.

‫وتتمثل العلامات التحذيرية للانصمام الرئوي في:

– ضيق مفاجئ في التنفس.

‫- ألم في الصدر وسعال (ربما مصحوب ببلغم دموي).

‫‫- تسارع في ضربات القلب.

‫- دوار وإغماء أو انهيار في الدورة الدموية.

‫

‫سبل العلاج

‫ويهدف علاج تخثر الدم إلى إذابة الجلطة أو منع انتشارها، وتشمل سبل ‫العلاج:

‫- مضادات التخثر: أدوية مميعة للدم مثل الهيبارين (في البداية) ‫ومثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (مثل أبيكسابان وريفاروكسابان) للعلاج ‫طويل الأمد.

‫- العلاج بالضغط: تدعم جوارب الضغط الطبية عودة الدم الوريدي وتمنع ‫التورم.

‫- الحركة: يحسن التمرين المبكر تدفق الدم، على عكس التوصيات ‫السابقة، ينبغي الآن تجنب الراحة في الفراش.

‫- إذابة الخثرة أو الجراحة (استئصال الخثرة): في حالات التخثر الجسيم ‫المصحوب بتلف وشيك في الأنسجة أو الانسداد الرئوي غير المستقر.

‫ومن المهم الالتزام بمدة العلاج الموصوفة، والتي عادة ما تتراوح من 3 ‫إلى 6 أشهر على الأقل. وفي حال وجود خطر دائم للإصابة بتخثر الدم، فقد ‫يلزم تناول أدوية طويلة الأمد.