الكرش.. كيف تحرقه؟

سواء كان هدفك تحسين صحتك العامة أو مجرد إنقاص وزنك، فإن حرق الكرش قد يكون صعبا. فإلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة، هناك عوامل أخرى كثيرة تؤثر على فقدان الدهون في منطقة البطن.

لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق البسيطة لحرق الكرش التي يمكنك تطبيقها. إليك أفضل 14 طريقة للتخلص من الكرش بسرعة وتعزيز حرق السعرات الحرارية.

1- تمارين القوة

تمارين القوة هي نوع من التمارين التي تتطلب من الجسم انقباض العضلات ضد المقاومة. هذا يساعد على زيادة كتلة العضلات وتحسين قوة الجهاز العضلي. الطريقة الأكثر شيوعا لتمارين القوة هي رفع الأثقال لبناء العضلات مع مرور الوقت.

تشير الأبحاث إلى أن تمارين القوة تقدم فوائد صحية عديدة، لا سيما في حرق السعرات الحرارية والدهون. في إحدى الدراسات، قللت تمارين القوة من الدهون الحشوية لدى 78 شخصا مصابا بمتلازمة التمثيل الغذائي.

الدهون الحشوية هي نوع محدد من الدهون يحيط بأعضاء البطن. كشفت دراسة أخرى أن 12 أسبوعا من تمارين المقاومة مع التمارين الهوائية كانت أكثر فعالية بشكل ملحوظ في تقليل دهون الجسم الكلية ودهون البطن مقارنة بالتمارين الهوائية وحدها. يمكن أن تساعد تمارين القوة القائمة على المقاومة أيضا في الحفاظ على كتلة الجسم الخالية من الدهون، مما يزيد من عدد السعرات الحرارية المحروقة أثناء الراحة.

ووفقا لإحدى المراجعات البحثية، فإن 10 أسابيع من تمارين المقاومة يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية أثناء الراحة بنسبة 7% وتقلل من دهون الجسم بمقدار 4 أرطال (1.8 كجم). تعد ممارسة تمارين رفع الأثقال أو استخدام أجهزة اللياقة البدنية طرقا بسيطة لبدء تمارين القوة.

2- اتباع نظام غذائي غني بالبروتين

يعد دمج الأطعمة الغنية بالبروتين في نظامك الغذائي اليومي طريقة فعالة لتقليل الشهية وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

في الواقع، وجدت العديد من الدراسات أن تناول المزيد من البروتين عالي الجودة يرتبط بانخفاض خطر تراكم دهون البطن. كما أظهرت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات والتمثيل الغذائي أثناء فقدان الوزن الذي يتطلب حرق السعرات الحرارية.

كما أن زيادة تناول البروتين يمكن أن تعزز الشعور بالشبع، وتقلل من الشعور بالجوع، وتقلل من استهلاك السعرات الحرارية، مما يدعم فقدان الوزن. أضف عدة حصص من الأطعمة الغنية بالبروتين إلى نظامك الغذائي اليومي لتعزيز حرق السعرات الحرارية. من أمثلة الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اللحوم والمأكولات البحرية والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان.

3- الحصول على قسط أكبر من النوم

يساعد النوم مبكرا قليلا أو ضبط المنبه متأخرا قليلا على تعزيز حرق السعرات الحرارية، ودعم فقدان الوزن، ومنع زيادته.

وجدت بعض الدراسات علاقة بين النوم الكافي وفقدان الوزن. أظهرت دراسة شملت 68,183 امرأة أن من ينمن خمس ساعات أو أقل كل ليلة على مدى 16 عاما كن أكثر عرضة لزيادة الوزن مقارنة بمن ينمن أكثر من سبع ساعات كل ليلة.

وجدت دراسة أخرى أن جودة النوم الجيدة والنوم سبع ساعات على الأقل كل ليلة زادا من معدل نجاح فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 33% لدى 245 امرأة في برنامج لفقدان الوزن لمدة ستة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الحرمان من النوم قد يسبب خللا في هرمونات الجوع، ويزيد الشهية، ويزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

في حين تختلف احتياجات النوم من شخص لآخر، تشير معظم الدراسات إلى أن الحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة يرتبط بالعديد من الفوائد، خاصة فيما يتعلق بوزن الجسم. التزم بجدول نوم منتظم، وقلل من تناول الكافيين، وقلل من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لتعزيز نوم صحي.

4- إضافة الخل إلى نظامك الغذائي

يشتهر الخل بخصائصه المحسنة للصحة. فبالإضافة إلى فوائده المحتملة لصحة القلب والتحكم في سكر الدم، فإن زيادة تناول الخل قد تساعد في تعزيز حرق الدهون.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين (١٥-٣٠ مل) من الخل يوميا لمدة ١٢ أسبوعا أدى إلى انخفاض في وزن الجسم، ودهون البطن، ومحيط الخصر.

بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الخل يعزز الشعور بالشبع ويقلل من الشعور بالجوع. وكشفت دراسة صغيرة أخرى، شملت ١١ مشاركا، أن إضافة الخل إلى نظامهم الغذائي قللت من السعرات الحرارية اليومية بما يصل إلى ٢٧٥ سعرة حرارية.

هناك طرق عديدة لإدخال الخل في نظامك الغذائي اليومي. يخفف الكثيرون خل التفاح بالماء ويشربونه كمشروب أثناء الوجبات. إذا لم يكن شرب الخل محببا، يمكنك استخدامه كصلصة أو تتبيلة لأطباق مثل السلطات.

إضافة الخل إلى وجباتك اليومية يساعد على تسريع حرق الدهون في الجسم.

5- تناول المزيد من الدهون الصحية

مع أن ذلك قد يبدو غير منطقي، إلا أن زيادة تناولك للدهون الصحية يساعد على منع زيادة الوزن ويعزز الشعور بالشبع. تستغرق الدهون الصحية وقتا أطول للهضم.

ويمكن أن يبطئ إفراغ المعدة، مما قد يقلل الشهية والجوع.

وجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بالدهون الصحية من زيت الزيتون والمكسرات يرتبط بانخفاض خطر زيادة الوزن مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي قليل الدسم.

بالمقابل أظهرت دراسات أجريت على البشر والحيوانات أن الدهون غير الصحية، مثل الدهون المتحولة، تزيد من دهون الجسم ومحيط الخصر ودهون البطن.

يعد زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات أمثلة على الدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. ومع ذلك، من المهم تذكر أن الدهون الصحية لا تزال غنية بالسعرات الحرارية، لذا فإن التحكم في الكميات أمر ضروري. بدلا من استهلاك المزيد من الدهون بشكل عام، حاول استبدال الدهون غير الصحية في نظامك الغذائي بهذه البدائل الصحية.

6- اختيار مشروبات صحية

يعد استبدال المشروبات السكرية ببدائل صحية من أبسط الطرق لتعزيز حرق السعرات الحرارية.

غالبا ما تكون المشروبات السكرية، مثل الصودا وعصائر الفاكهة، غنية بالسعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية.

أظهرت الدراسات أن تناول المشروبات السكرية يرتبط بزيادة خطر تراكم دهون البطن. يمكن أن يساعد تقليل تناول هذه المشروبات في تقليل السعرات الحرارية والحفاظ على محيط خصرك. بدلا من ذلك، اختر مشروبات خالية من السعرات الحرارية مثل الماء أو الشاي الأخضر.

في دراسة استمرت ١٢ أسبوعا، ساعد شرب ٥٠٠ مل من الماء قبل الوجبات المشاركين على فقدان ٢ كجم (٤.٤ رطل) مقارنة بالمجموعة الضابطة.

يعد الشاي الأخضر خيارا ممتازا للمشروبات. فهو يحتوي على الكافيين وغني بمضادات الأكسدة، وكلاهما يعزز حرق الدهون ويعزز عملية الأيض. وجدت إحدى الدراسات التي شملت ١٢ بالغا أن مستخلص الشاي الأخضر زاد من حرق الدهون بنسبة ١٢٪ مقارنة بالعلاج الوهمي.

7- زيادة تناول الألياف

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء وتتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

وفقا لبعض الدراسات، فإن زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في منع زيادة الوزن وتراكم الدهون. وجدت دراسة أجريت على ١١١٤ بالغا أن كل زيادة قدرها ١٠ غرامات في تناول الألياف القابلة للذوبان يوميا، قلل المشاركون من دهون البطن بنسبة ٣.٧٪ على مدى خمس سنوات، حتى بدون أي تغييرات أخرى في النظام الغذائي أو التمارين الرياضية.

وجدت مراجعة أخرى أن زيادة تناول الألياف تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الجوع. في الواقع، ارتبطت إضافة ١٤ غراما من الألياف يوميا بانخفاض في السعرات الحرارية بنسبة ١٠٪. بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت بفقدان ما يقرب من ٢ كجم (٤.٤ رطل) على مدى أربعة أشهر.

الفاكهة والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات جميعها أطعمة غنية بالألياف يمكن أن تساعد في تعزيز حرق السعرات الحرارية ودعم فقدان الوزن.

يساعدك تناول المزيد من الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول دون القلق بشأن زيادة الوزن.

8- قلل من الكربوهيدرات المكررة

يمكن أن يساعد تقليل تناول الكربوهيدرات المكررة على تقليل الدهون الزائدة.

أثناء المعالجة، تنزع النخالة والبذور من الحبوب المكررة، مما ينتج عنه منتج نهائي منخفض الألياف والعناصر الغذائية. كما أن الكربوهيدرات المكررة تميل إلى أن يكون لها مؤشر جلايسيمي أعلى، مما قد يسبب ارتفاعا وانخفاضا حادا في سكر الدم، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع.

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات المكررة ترتبط بزيادة دهون البطن. في المقابل، ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب الكاملة بانخفاض مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ومحيط الخصر.

وجدت دراسة شملت 2834 مشاركا أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الحبوب المكررة لديهم ميل أكبر لتراكم دهون البطن غير الصحية، بينما كان لدى أولئك الذين تناولوا المزيد من الحبوب الكاملة هذا الميل أقل.

للحصول على أفضل النتائج، قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة الموجودة في المعجنات والأطعمة المصنعة والمعكرونة والخبز الأبيض وحبوب الإفطار. استبدلها بالحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والكينوا والحنطة السوداء والشعير والشوفان.

9- زيادة تمارين الكارديو

تعد تمارين الكارديو، أو التمارين الهوائية، من أكثر أنواع التمارين شيوعا، وتعرف بأنها أي نشاط يقوي القلب والرئتين.

يعد دمج تمارين الكارديو بانتظام في روتينك اليومي من أكثر الطرق فعالية لحرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. وقد وجدت مراجعة لـ ١٦ دراسة أنه كلما زادت ممارسة التمارين الهوائية، زادت كمية دهون البطن التي فقدها الشخص.

ووجدت دراسات أخرى أن تمارين الكارديو يمكن أن تزيد كتلة العضلات وتقلل دهون البطن ومحيط الخصر ودهون الجسم بشكل عام. توصي معظم الأبحاث بممارسة ١٥٠-٣٠٠ دقيقة من التمارين المتوسطة إلى الشديدة أسبوعيا، أو حوالي ٢٠-٤٠ دقيقة من تمارين الكارديو يوميا.

من أمثلة تمارين الكارديو الجري والمشي وركوب الدراجات والسباحة، وكلها تساعد على حرق السعرات الحرارية وتحفيز فقدان الوزن.

10 اشرب القهوة

يعد الكافيين مكونا أساسيا في معظم مكملات حرق الدهون، ولسبب وجيه: إنه فعال.

الكافيين، الموجود في القهوة، يعمل كمنشط للجهاز العصبي المركزي، مما يزيد من عملية الأيض ويعزز تكسير الأحماض الدهنية. تشير الدراسات إلى أن تناول الكافيين يمكن أن يزيد مؤقتا من استهلاك الطاقة ويعزز

يحسن هذا التمرين عملية الأيض بنسبة 3-11%. وقد وجدت دراسة واسعة النطاق شملت أكثر من 58,000 شخص أن زيادة استهلاك الكافيين ارتبطت بانخفاض اكتساب الوزن على مدى 12 عاما. ووجدت دراسة أخرى شملت 2,623 مشاركا أن زيادة تناول الكافيين ارتبطت بنجاح الحفاظ على الوزن.

للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية للقهوة، تجنب إضافة الكريمة والسكر. بدلا من ذلك، استمتع بالقهوة السوداء أو أضف كمية صغيرة من الحليب لتجنب السعرات الحرارية الزائدة.

11- التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) هو شكل من أشكال التمارين الرياضية التي تتناوب بين فترات قصيرة من النشاط المكثف وفترات التعافي للحفاظ على معدل ضربات القلب مرتفعا.

تظهر الأبحاث أن التدريب المتقطع عالي الكثافة فعال للغاية في حرق السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن. وقد وجدت إحدى الدراسات أن الشباب الذين مارسوا التدريب المتقطع عالي الكثافة لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا قللوا من دهون الجسم بمعدل 4.4 رطل (2 كجم) على مدار 12 أسبوعا، حتى بدون تغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة. كما لاحظوا انخفاضا بنسبة 17% في دهون البطن وانخفاضا ملحوظا في محيط الخصر.

قد يحرق التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) سعرات حرارية أكثر في وقت أقصر مقارنة بأنواع التمارين الأخرى. ووفقا لإحدى الدراسات، ساعد التدريب المتقطع عالي الكثافة المشاركين على حرق ما يصل إلى 30% من السعرات الحرارية أكثر من أنشطة أخرى مثل ركوب الدراجات أو الجري في نفس الوقت.

لبدء التدريب المتقطع عالي الكثافة، جرب التناوب بين المشي والركض السريع أو الهرولة لمدة 30 ثانية في كل مرة.

يحرق التدريب المتقطع عالي الكثافة سعرات حرارية أكثر مقارنة بأنواع التمارين الأخرى.

12- أضف البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي

البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة موجودة في أمعاء الإنسان، ومعروفة بتحسينها جوانب مختلفة من الصحة.

تلعب ميكروبات الأمعاء دورا مهما في وظيفة المناعة والصحة العقلية. قد تساعد زيادة تناولك للبروبيوتيك من خلال الطعام أو المكملات الغذائية في تعزيز حرق الدهون والتحكم في الوزن.

وجدت مراجعة لـ 15 دراسة أن أولئك الذين تناولوا البروبيوتيك شهدوا انخفاضا كبيرا في وزن الجسم ونسبة الدهون ومؤشر كتلة الجسم مقارنة بمن تناولوا دواء وهميا. وجدت دراسة صغيرة أخرى أن مكملات البروبيوتيك ساعدت الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالدهون والسعرات الحرارية على تجنب زيادة الوزن.

قد تكون بعض سلالات البروبيوتيك، مثل تلك الموجودة في جنس Lactobacillus، فعالة بشكل خاص في فقدان الوزن والدهون. وجدت دراسة أجريت على 28 مشاركا أن تناول الزبادي الذي يحتوي على Lactobacillus fermentum أو Lactobacillus amylovorus يقلل من دهون الجسم بنسبة 3-4%.

يمكنك بسهولة الحصول على البروبيوتيك من خلال المكملات الغذائية أو عن طريق إضافة أطعمة مخمرة مثل الكيمتشي ومخلل الملفوف إلى نظامك الغذائي اليومي.

13- تأكد من تناول كمية كافية من الحديد

الحديد معدن أساسي له العديد من الوظائف الأساسية في الجسم.

يمكن أن يؤثر نقص الحديد على صحة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في الرقبة مسؤولة عن إفراز الهرمونات التي تنظم عملية التمثيل الغذائي.

تشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات الحديد يرتبط بضعف وظيفة الغدة الدرقية واضطرابات في إنتاج هرموناتها. قصور الغدة الدرقية هو حالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من هرموناتها. تشمل الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية، أو انخفاض وظائفها، التعب والضعف وضيق التنفس وزيادة الوزن. وبالمثل، يمكن أن يسبب نقص الحديد أعراضا مثل التعب والدوار والصداع وضيق التنفس.

قد يساعد علاج نقص الحديد على تحسين عملية الأيض لديك ومكافحة التعب، مما يعزز مستويات نشاطك. وجدت دراسة أنه عندما عالجت 21 امرأة نقص الحديد لديهن، انخفض وزن الجسم ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم لديهن.

للأسف، لا يحصل الكثير من الناس على كمية كافية من الحديد في أنظمتهم الغذائية. النساء والرضع والأطفال والنباتيون أكثر عرضة للخطر. لتلبية احتياجاتك من الحديد، أدرجي أطعمة مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والحبوب المدعمة والخضراوات الورقية والفواكه المجففة والفاصوليا في نظامك الغذائي.

14- جرب الصيام المتقطع

الصيام المتقطع هو نمط غذائي يتناوب بين فترات تناول الطعام والصيام. تشير الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع قد يعزز فقدان الوزن وتقليل الدهون.

بحثت إحدى المراجعات في آثار الصيام المتقطع، بما في ذلك صيام الأيام المتناوبة – وهي طريقة تتناوب فيها أيام الصيام مع أيام الأكل العادية. ووجدت أن صيام الأيام المتناوبة على مدى 3-12 أسبوعا يقلل من وزن الجسم بنسبة تصل إلى 7٪ ودهون الجسم بنسبة تصل إلى 5.5 كجم.

أظهرت دراسة صغيرة أخرى أن تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات يوميا يساعد في تقليل كتلة الدهون والحفاظ على كتلة العضلات عند دمجه مع تدريب المقاومة.

هناك العديد من أساليب الصيام المتقطع، مثل تناول الطعام في أيام معينة فقط من الأسبوع أو تقييد تناول الطعام بساعات محددة من اليوم.