‫الفوائد الصحية للكراث.. تعرف عليها

قال صندوق التأمين الصحي للفنيين ‫بألمانيا إن الكراث ينتمي إلى العائلة البصلية مثل البصل والثوم، مشيرا ‫إلى أنه يتمتع بفوائد جمة للصحة.

‫كنز من المعادن والفيتامينات

‫وأوضح الصندوق أن الكراث يعد كنزا من المعادن والفيتامينات المهمة ‫للصحة؛ حيث إنه يزخر بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز ‫والفوسفات والبوتاسيوم والسيليكون، كما أنه غني بفيتامين بي وفيتامين سي.

‫مضاد للالتهابات

‫ويزخر الكراث بالزيوت العطرية المحتوية على الكبريت، الذي يتمتع بتأثير ‫مضاد للالتهابات، مما يجعله مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن ‫الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

مدر للبول وملين ومطهر

‫كما يمتاز الكراث بتأثير مدر للبول وملين ومطهر، مما يجعله مفيدا ‫للجهاز الهضمي ولأمراض العظام والمفاصل مثل النقرس والتهاب المفاصل ‫الروماتويدي.

مفتاح الرشاقة

‫ومن ناحية أخرى، يعد الكراث مفتاحا للرشاقة؛ كونه قليل السعرات ‫الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 26 سعرا حراريا، كما أنه غني ‫بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد على إطالة الشعور ‫بالشبع، مما يساعد في إنقاص الوزن.