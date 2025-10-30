الفوائد الصحية للكراث.. تعرف عليها
قال صندوق التأمين الصحي للفنيين بألمانيا إن الكراث ينتمي إلى العائلة البصلية مثل البصل والثوم، مشيرا إلى أنه يتمتع بفوائد جمة للصحة.
كنز من المعادن والفيتامينات
وأوضح الصندوق أن الكراث يعد كنزا من المعادن والفيتامينات المهمة للصحة؛ حيث إنه يزخر بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفات والبوتاسيوم والسيليكون، كما أنه غني بفيتامين بي وفيتامين سي.
مضاد للالتهابات
ويزخر الكراث بالزيوت العطرية المحتوية على الكبريت، الذي يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، مما يجعله مفيدا لصحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن الحد من خطر الإصابة بالسرطان.
مدر للبول وملين ومطهر
كما يمتاز الكراث بتأثير مدر للبول وملين ومطهر، مما يجعله مفيدا للجهاز الهضمي ولأمراض العظام والمفاصل مثل النقرس والتهاب المفاصل الروماتويدي.
مفتاح الرشاقة
ومن ناحية أخرى، يعد الكراث مفتاحا للرشاقة؛ كونه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 26 سعرا حراريا، كما أنه غني بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي وتساعد على إطالة الشعور بالشبع، مما يساعد في إنقاص الوزن.