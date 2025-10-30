التمارين الصينية القديمة قد تخفف آلام الركبة الناتجة عن الفصال العظمي

أشارت دراسة جديدة إلى أن فن القتال الصيني القديم "تاي تشي" قد يعالج آلام الركبة لدى مرضى الفصال العظمي (Osteoarthritis).

وتشير نتائج الدراسة إلى أن رياضة التاي تشي، التي يمكن ممارستها من خلال تعليمات متوفرة مجانا عبر الإنترنت، توفر خيارا فعالا وآمنا وسهل الوصول وقابل للتطوير لتحسين الوصول إلى طريقة ممارسة التمارين الموصى بها وفقا للإرشادات لعلاج الفصال العظمي في الركبة.

التاي تشي هو فن قتالي داخلي صيني تم تطويره في الأصل للدفاع عن النفس، وهو ممارسة عقلية وجسدية تجمع بين التنفس العميق والتركيز البطيء والحركات الانسيابية.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ملبورن الأسترالية، ونشرت نتائجها في مجلة جاما الطب الباطني (JAMA Internal Medicine) في 27 أكتوبر/تشرين أول الجاري وكتبت عنها صحيفة الديلي ميل البريطانية.

تعدّ التمارين الرياضية، وإدارة الوزن، والعلاج الطبيعي من الأساليب الشائعة التي يوصي بها الأطباء لعلاج الفصال العظمي، ولكنها غالبا لا تكفي للسيطرة على الألم والتيبس.

الفصال العظمي

يحدث الفصال العظمي – أو التهاب المفاصل الناتج عن التآكل – عندما يتآكل الغضروف الواقي في نهاية العظام بمرور الوقت، مما يسبّب الألم والتورم وصعوبة في تحريك المفصل عند احتكاك العظام به، وتعدّ الركبة المفصل الأكثر عرضة للإصابة، حيث تمثّل ما يزيد قليلا عن نصف حالات هذه الحالة.

قسّم الباحثون 178 مشاركا مصابا بالفصال العظمي، بمتوسط ​​عمر 61 عاما، إلى مجموعتين تضم كل منهما 89 مشاركا.

خصصت لإحدى المجموعتين دورة تاي تشي عبر الإنترنت بدون إشراف لمدة 12 أسبوعا لإكمالها، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مواد عبر الإنترنت حول فوائد التمارين الرياضية لمرضى الفصال العظمي ومعلومات عنها، في هذه الأثناء، أتيحت للمجموعة الضابطة إمكانية الوصول ببساطة إلى الموارد عبر الإنترنت.

على مدار ثلاثة أشهر، ووجد الباحثون أن 73% من مجموعة التاي تشي لاحظوا فرقا ملحوظا في الألم مقارنة بـ 47% فقط من المجموعة الضابطة.