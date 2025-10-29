‫هكذا تقلل شهيتك طبيعيا

أورد موقع “أبونيت.دي”، الذي يعد ‫البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه يمكن إنقاص الوزن من خلال كبح ‫الشهية بالطرق الطبيعية التالية:

1- أطعمة تطيل الشعور بالشبع:

‫ليست جميع السعرات الحرارية متساوية: فالكربوهيدرات والحلويات تسبب ‫ارتفاعا سريعا في سكر الدم، وتنخفض بنفس السرعة. أما البروتين والألياف ‫الغذائية، فهما أفضل؛ لأنه يتم هضمهما ببطء، مما يساعد على الشعور ‫بالشبع لفترة أطول. وتشمل الأغذية المثالية:

– البروتينات الحيوانية مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون

– فول الصويا

‫- الخضراوات والفواكه مثل الموز والفراولة والكرفس

‫- منتجات الحبوب الكاملة

2- شرب الماء بكمية كافية

‫ينبغي شرب الماء بكمية كافية؛ حيث يملأ الماء المعدة، كما أنه خال من ‫السعرات الحرارية ويدعم جميع وظائف الجسم.

3- ممارسة الرياضة

‫تساعد ممارسة الرياضة على إطلاق هرمون “الإندورفين”، وهو هرمون الشعور ‫بالسعادة، الذي يقلل التوتر ويحسن المزاج، الأمر الذي يمكن أن يساعد ‫في مواجهة الإفراط في تناول الطعام بسبب التوتر.

‫كما تكبح الرياضة هرمونات الجوع. وتوصي أحدث التوصيات بممارسة 150 دقيقة ‫من رياضات قوة التحمل (مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية) ‫المعتدلة أسبوعيا، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات لمدة 15 دقيقة بمعدل

‫مرتين أسبوعيا، مع مراعاة أن تناول ثمرة موز قبل التمرين يمكن أن يساعد ‫في كبح نوبات الجوع المعتادة بعد التمرين.

4- قسط كاف من النوم

‫قد تزيد قلة النوم من مستويات التوتر، مما قد يحفز الشهية. لذا ينبغي ‫أخذ قسط كاف من النوم، مع العلم بأن يحتاج معظم البالغين يحتاجون من سبع ‫إلى تسع ساعات من النوم يوميا.