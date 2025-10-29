هكذا تقلل شهيتك طبيعيا
أورد موقع “أبونيت.دي”، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه يمكن إنقاص الوزن من خلال كبح الشهية بالطرق الطبيعية التالية:
1- أطعمة تطيل الشعور بالشبع:
ليست جميع السعرات الحرارية متساوية: فالكربوهيدرات والحلويات تسبب ارتفاعا سريعا في سكر الدم، وتنخفض بالسرعة نفسها. أما البروتين والألياف الغذائية، فهما أفضل، لأنه يتم هضمهما ببطء، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. وتشمل الأغذية المثالية:
– البروتينات الحيوانية مثل الدجاج والديك الرومي والسلمون
– فول الصويا
- الخضروات والفواكه مثل الموز والفراولة والكرفس
- منتجات الحبوب الكاملة
2- شرب الماء بكمية كافية
ينبغي شرب الماء بكمية كافية، حيث يملأ الماء المعدة، كما أنه خال من السعرات الحرارية ويدعم جميع وظائف الجسم.
3- ممارسة الرياضة
تساعد ممارسة الرياضة على إطلاق هرمون “الإندورفين”، وهو هرمون الشعور بالسعادة، الذي يقلل التوتر ويحسن المزاج، الأمر الذي يمكن أن يساعد في مواجهة الإفراط في تناول الطعام بسبب التوتر.
كما تكبح الرياضة هرمونات الجوع. وتوصي أحدث التوصيات بممارسة 150 دقيقة من رياضات قوة التحمل (مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية) المعتدلة أسبوعيا، مع ممارسة تمارين تقوية العضلات لمدة 15 دقيقة بمعدل مرتين أسبوعيا، مع مراعاة أن تناول ثمرة موز قبل التمرين يمكن أن يساعد في كبح نوبات الجوع المعتادة بعد التمرين.
4- قسط كاف من النوم
قد تزيد قلة النوم من مستويات التوتر، مما قد يحفز الشهية. لذا ينبغي أخذ قسط كاف من النوم، مع العلم بأن معظم البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا.