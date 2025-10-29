اختبار تنفس جديد لكشف سرطان البنكرياس

قال خبراء إن هناك اختبار تنفس جديد خاص بسرطان البنكرياس، قد يحدث "طفرة" في رعاية المرضى.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأنه ثمة تجربة تجرى حاليا لتحديد مدى فعالية أول اختبار تنفس فى العالم لهذا المرض، الذي يعرف عنه أنه من الصعب اكتشافه في مراحله المبكرة.

وقالت "منظمة سرطان البنكرياس" في المملكة المتحدة، التي تقوم بتمويل الدراسة، إن إطلاق التجربة يعتبر "أهم خطوة نحو تحقيق طفرة كان من شأنها إنقاذ الأرواح منذ 50 عاما".

ويشار إلى أن الأعراض الغامضة للمرض، التي تشمل آلاما في الظهر وعسر الهضم، تعني أن المرض غالبا ما لا يكتشف إلا بعد انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وكانت مراجعة حديثة لسرطان البنكرياس جرت في إنجلترا وويلز، كشفت عن أن أغلب مرضى سرطان البنكرياس يتم تشخيصهم في مرحلة متأخرة – حيث يتم تشخيص 62% من المرضى في إنجلترا و65% من المرضى في ويلز، في المرحلة الرابعة.

ويشار إلى أن معدلات النجاة من هذا النوع من السرطان منخفضة بشكل خاص، حيث أن 22% تقريبا من المصابين في إنجلترا لا يبقون على قيد الحياة لمدة 30 يوما بعد تشخيص إصابتهم، بالمقارنة مع 21% من المصابين في ويلز.