‫أهمية حمض الفوليك للجنين .. تعرف عليها

قالت الجمعية الألمانية التغذية إن ‫حمض الفوليك يتمتع بأهمية كبيرة لنمو الجنين بشكل صحي وطبيعي؛ حيث إنه ‫يساعد على تطور الأنبوب العصبي بشكل سليم، ومن ثم الدماغ والحبل الشوكي، ‫مما يمنع إصابة الطفل بالشلل وإعاقات جسدية خطيرة أخرى، بعضها يستمر مدى ‫الحياة.

وأضافت الجمعية أن إمداد الجسم بحمض الفوليك المعروف أيضا باسم فيتامين ‫B9 بشكل كاف يمنع إصابة الطفل بعيب خلقي في القلب، كما أنه يقلل من فرص ‫الولادة المبكرة.

‫ولمساعدة الجنين على النمو بشكل صحي وطبيعي، أوصت جمعية التغذية ‫الألمانية المرأة بإمداد جسمها بحمض الفوليك مبكرا؛ حيث ينبغي البدء في ‫تناول حمض الفوليك بمجرد الرغبة في إنجاب طفل، ويفضل أن يكون ذلك قبل ‫ثلاثة أشهر من الحمل المخطط له.

‫الكمية اليومية والمصادر الغذائية

‫وتحتاج الحامل إلى 550 ميكروجراما يوميا من حمض الفوليك، والذي تتمثل ‫مصادره الغذائية في:

– الخضراوات الخضراء والورقية مثل البروكلي والسبانخ والكرنب والخس ‫والشمر والهليون

– الطماطم والبطاطس

‫- الفواكه الحمضية مثل البرتقال

– منتجات الحبوب الكاملة

– البقوليات

– البيض

‫- المكسرات

‫ونظرا لأن حمض الفوليك حساس للحرارة، فمن الأفضل طهي الخضراوات برفق أو ‫تناولها نيئة للحفاظ على قيمتها الغذائية.

‫وفي حالة النقص الشديد، يمكن أيضا اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على حمض الفوليك تحت إشراف الطبيب.