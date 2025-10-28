ماذا تعرف عن النوبة القلبية؟
قالت مؤسسة القلب الألمانية إن النوبة القلبية تحدث عندما يحدث انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالأكسجين والمغذيات، ما يسمى بـ"بالشرايين التاجية"، موضحة أن هذه الحالة تحدث لعدة أسباب، منها تراكم رواسب الكالسيوم فيها.
مرض الشريان التاجي
ونظرا إلى أن هذه العملية تدريجية، غالبا ما تظهر الأعراض قبل الانسداد، عندما تكون الأوعية الدموية قد تضيقت بالفعل. ويشار إلى هذه الحالة باسم مرض الشريان التاجي.
ومن الأعراض الشائعة لأمراض القلب التاجية ما يعرف بالذبحة الصدرية، والتي تتمثل أعراضها في الشعور بألم وضغط أو ضيق في الصدر، وهذا يصعب التنفس. وإذا ظهرت هذه الأعراض أثناء المجهود البدني وتحسنت مع الراحة، ينصح بزيارة الطبيب.
ومع ذلك، حتى الأعراض الأخف قد تنذر بنوبة قلبية، لذا يجب تقييمها طبيا؛ على سبيل المثال إذا واجه المرء صعوبة في صعود الدرج لأكثر من أسبوعين أو شعر بالضعف أو عانى من ضيق في التنفس غير مبرر أو تعب بسهولة.
نوبة وشيكة
وأشارت المؤسسة إلى أن الأمر يصبح حرجا عندما تحدث الذبحة الصدرية فجأة حتى أثناء الراحة؛ حيث قد يشير ذلك إلى نوبة قلبية وشيكة.
ويمكن أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع، ولكن أحيانا لبضع ساعات فقط، خاصة إذا استيقظ المرء ليلا مع ألم في الصدر، الأمر الذي يستلزم استدعاء الإسعاف على الفور.
أعراض شائعة
وأثناء النوبة القلبية نفسها، تعد كل دقيقة مهمة؛ لأن هناك خطر الإصابة بقصور القلب الدائم وحتى توقف القلب. وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:
- ظهور مفاجئ لألم شديد في الصدر أو خلف عظمة القص يستمر لأكثر من 5 دقائق.
- ألم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين (عادة الجانب الأيسر) أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو لوحي الكتف.
– ضيق وضغط شديدان في الصدر.
- حرقان شديد في الصدر، قد يشبه حرقة المعدة.
أعراض مختلفة لدى النساء
أشارت المؤسسة إلى أنه غالبا ما تختلف أعراض النوبات القلبية لدى النساء؛ إذ تعاني النساء أحيانا من أعراض غير محددة مثل ألم الجزء العلوي من البطن، الذي قد يخلط بينه وبين ألم المعدة، أو الغثيان أو القيء أو الدوار أو التعب غير المبرر، وهذا يجعل التشخيص الفوري أمرا صعبا.