‫ماذا تعرف عن النوبة القلبية؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية ‫إن النوبة القلبية تحدث عندما يحدث انسداد في الأوعية الدموية التي تغذي القلب ‫بالأكسجين والمغذيات، ما يسمى بـ"بالشرايين التاجية"، موضحة أن هذه ‫الحالة تحدث لعدة أسباب، منها تراكم رواسب الكالسيوم فيها. ‫

‫مرض الشريان التاجي

ونظرا إلى أن هذه العملية تدريجية، غالبا ما تظهر الأعراض قبل الانسداد، ‫عندما تكون الأوعية الدموية قد تضيقت بالفعل. ويشار إلى هذه الحالة ‫باسم مرض الشريان التاجي.

‫ومن الأعراض الشائعة لأمراض القلب التاجية ما يعرف بالذبحة الصدرية، ‫والتي تتمثل أعراضها في الشعور بألم وضغط أو ضيق في الصدر، وهذا يصعب ‫التنفس. وإذا ظهرت هذه الأعراض أثناء المجهود البدني وتحسنت مع الراحة، ‫ينصح بزيارة الطبيب.

‫ومع ذلك، حتى الأعراض الأخف قد تنذر بنوبة قلبية، لذا يجب تقييمها ‫طبيا؛ على سبيل المثال إذا واجه المرء صعوبة في صعود الدرج لأكثر من ‫أسبوعين أو شعر بالضعف أو عانى من ضيق في التنفس غير مبرر أو تعب ‫بسهولة.

‫نوبة وشيكة

‫وأشارت المؤسسة إلى أن الأمر يصبح حرجا عندما تحدث الذبحة الصدرية فجأة ‫حتى أثناء الراحة؛ حيث قد يشير ذلك إلى نوبة قلبية وشيكة.

‫ويمكن أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع، ولكن أحيانا لبضع ساعات فقط، ‫خاصة إذا استيقظ المرء ليلا مع ألم في الصدر، الأمر الذي يستلزم ‫استدعاء الإسعاف على الفور.

‫أعراض شائعة

‫وأثناء النوبة القلبية نفسها، تعد كل دقيقة مهمة؛ لأن هناك خطر الإصابة ‫بقصور القلب الدائم وحتى توقف القلب. وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

‫- ظهور مفاجئ لألم شديد في الصدر أو خلف عظمة القص يستمر لأكثر من 5 ‫دقائق.

‫- ألم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الذراعين (عادة الجانب ‫الأيسر) أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو لوحي ‫الكتف.

– ضيق وضغط شديدان في الصدر.

‫- حرقان شديد في الصدر، قد يشبه حرقة المعدة.

‫أعراض مختلفة لدى النساء

أشارت المؤسسة إلى أنه غالبا ما تختلف أعراض النوبات القلبية لدى ‫النساء؛ إذ تعاني النساء أحيانا من أعراض غير محددة مثل ألم الجزء ‫العلوي من البطن، الذي قد يخلط بينه وبين ألم المعدة، أو الغثيان أو ‫القيء أو الدوار أو التعب غير المبرر، وهذا يجعل التشخيص الفوري أمرا ‫صعبا.