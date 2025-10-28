‫الألياف الغذائية.. تعرف على أهميتها لصحتك

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الألياف الغذائية تتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث تعزز هذه الألياف ‫النباتية غير القابلة للهضم صحة الجهاز الهضمي وتحافظ على استقرار ‫مستويات السكر في الدم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها ‫تدعم ميكروبيوم الأمعاء “البكتيريا النافعة” الضرورية للصحة.

‫وبفضل هذه الفوائد يمكن للألياف الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة ‫بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

‫وأضافت الجمعية أن المصادر الغذائية للألياف الغذائية تتمثل في الفواكه ‫والخضراوات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة، مشيرة إلى أن الكمية، ‫التي ينبغي تناولها يوميا للاستفادة من الفوائد الصحية، تبلغ 30 غراما.

‫وتعادل هذه الكمية شريحتين من خبز الحبوب الكاملة وثمرة تفاح وحفنة من ‫المكسرات و100 غرام من البروكلي و150 غراما من العدس المطبوخ.