‫الألياف الغذائية.. تعرف على أهميتها لصحتك

مركبات النبات الثانوية الموجودة في الخضراوات والفواكه تقي من السرطان وتحارب أمراض القلب والأوعية الدموية وتخفض نسبة السكر والكوليسترول بالدم.
يمكن للألياف الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة ‫بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية (وكالة الأنباء الألمانية)
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الألياف الغذائية تتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث تعزز هذه الألياف ‫النباتية غير القابلة للهضم صحة الجهاز الهضمي وتحافظ على استقرار ‫مستويات السكر في الدم وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنها ‫تدعم ميكروبيوم الأمعاء “البكتيريا النافعة” الضرورية للصحة.

‫وبفضل هذه الفوائد يمكن للألياف الغذائية أن تقلل من خطر الإصابة ‫بالسمنة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

‫وأضافت الجمعية أن المصادر الغذائية للألياف الغذائية تتمثل في الفواكه ‫والخضراوات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة، مشيرة إلى أن الكمية، ‫التي ينبغي تناولها يوميا للاستفادة من الفوائد الصحية، تبلغ 30 غراما.

‫وتعادل هذه الكمية شريحتين من خبز الحبوب الكاملة وثمرة تفاح وحفنة من ‫المكسرات و100 غرام من البروكلي و150 غراما من العدس المطبوخ.

